Las "Facilitadoras" siguen trabajando en la inscripción al subsidio de luz y gas

Las Facilitadoras de Trámites Comunitarios son jubiladas y jubilados que voluntaria y solidariamente, desde hace tres años, ayudan a los vecinos a realizar distintos trámites en el barrio.





"Esta experiencia comenzó a partir de mi gestión en Anses, primero se abrió la convocatoria y luego se hizo una capacitación. Hoy continúa en el marco del trabajo en la Legislatura articulado con las facilitadoras, el CIC, las junta vecinales y la iglesia", detallo de Leandro García.





El equipo de "Facilitadoras" nace bajo la concepción de que las oficinas públicas tienen la responsabilidad de garantizar derechos y, por lo tanto, tienen que abordar las dificultades que existen para realizar trámites. Son muchos vecinos y vecinas que aún no conocen sus derechos o no tienen los medios para trasladarse a hacer trámites o conectarse para hacerlos virtualmente.





Las Facilitadoras acompañaron a los vecinos en distintos barrios (Luján, Primavera, Esperanza y San José) para orientar, sacar turnos, incluso cuando el trámite lo permite, realizarlo virtualmente desde el barrio.





La inscripción a los subsidios de gas y luz que se inició el año pasado, es uno de los mejores ejemplos, ya que muchos vecinos y vecinas no conocen los mecanismos para hacerlo, no tienen los medios (computadoras o internet) o no pueden acercarse a las oficinas públicas de Anses, Edersa o Camuzzi.





La inscripción sigue abierta hasta el 4 de septiembre y es fundamental que quien no se inscribió al RASE lo haga para no perder el subsidio.





Este año 2024 Las facilitadoras están de 10 a 12 hs:

martes en el barrio Luján,

miércoles en el CIC, jueves en la capilla del esperanza

viernes en el concejo deliberante.