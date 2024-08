Vecinos del barrio Luján piden por el centro de atención primario de salud

Una docena de vecinos del histórico barrio Luján se nuclearon frente al centro de atención primaria de la salud para realizarle un abrazo simbólico al lugar y visibilizar la falta de atención médica en el espacio.





En diálogo con noticias del Bolsón los vecinos explicaron las problemáticas que se suscitan a diario y remarcaron el hecho de que a partir de hoy el centro de atención de salud se quedó sin médico, “desde hoy ya no tenemos médicos y el lunes no sabemos si se va a incorporar a alguien, hay una médica que está hace 8 años, Camila que está con carpeta médica porque está también saturada de tanto trabajo, la mueven de acá para allá. Hay otro médico que tiene en puerta su renuncia y hasta ahora no le han informado nada a la gente que trabaja aquí, sí vamos a tener un profesional el lunes”.

Además el vecinos agregó no solamente se trata de tener un profesional, sino de tener profesionales bien que no estén sobrecargados, “porque si están sobrecargados duran un par de meses y se van. Están saturadísimos y al fin y al cabo son ellos las personas que nos atienden”, explicó Agustín.





Excelente atención

Seguidamente el vecino confirmó que hoy viernes ya no tenían atención médica en la salita, “Siempre la atención fue excelente, aparte la salita cumple un rol fundamental en la salud pública de todo El Bolsón, no solamente ésta, sino todas las salitas, de todos los barrios, porque descomprimen, imagínate que si uno se quiere hacer una pequeña consulta o algo ir al hospital o sea cuando uno puede resolver en una salita que la atención siempre fue excelente. Hay un montón de personas que se han atendido acá, mi abuela se atendía acá y siempre de la mejor manera”.





Sobre Las especialidades en los vecinos explicaron que en algunos casos llegan algunos especialistas y de lo contrario se saca el turno a través de la salita y luego se atienden en el hospital.









A su turno Karina otra de las vecinas explicó que si cierran el centro de atención primaria de la salud se complica mucho para aquellos que no pueden ir a resolver una situación hasta el hospital Central, muchas veces porque no tienen el dinero para pagar un remís ya que el transporte público también es deficiente remarcó e hizo hincapié que muchas veces tienen que salir a las 4 de la mañana para poder sacar un turno en el hospital Central en cambio con la salita en funcionamiento todo esto es mucho más simple y armonioso destacó.