Afuca ya tiene a sus campeones del torneo de invierno, pero también piensa en modificaciones de fondo.

Terminado el campeonato de invierno de la liga de fútbol de la comarca andina dejó como campeón en la división A al club independiente en tanto en las divisiones B y C el deportivo Piltri se alzó con el trofeo. No obstante no todas son excelentes noticias para la liga comarcal en virtud de que según ya lo había expresado el presidente Alberto Almirón está pensando en dar un paso al costado y en este caso habla de la creación de una comisión directiva.





Sobre el campeonato el dirigente expresó, “La verdad que tuvimos un torneo bastante bastante bueno, el torneo invierno el torneo que duró todo el mes de agosto, Independiente de San José se consagró campeón en la categoría A y deportivo Piltri en la B”, detalló Almiron.

Además, el referente insistió en que fue una linda fiesta no empañada por la lluvia porque es un torneo de invierno y se jugó con la típico frío y la lluvia de los inviernos de El Bolsón, “se jugó muy bien empapados los jugadores, el fútbol y en el barro también, pero tratando de sacar un buen espectáculo”.





Futuro incierto

Más adelante almirón se refirió al futuro de la Liga del cual sostuvo que de no mediar un acuerdo entre todos los dirigentes que la integran creando una comisión directiva no se sabe cuándo se iniciará el próximo torneo, “en mi celular ayer y antes de que termine el torneo tuve muchas consultas sobre lo que se viene, sobre el torneo, sobre qué es lo que que va a pasar y bueno como había versiones de mi renuncia yo ya había hablado anteriormente, lo he venido charlando con los chicos y la verdad que el cansancio me ha agotado bastante, digamos el cansancio y agotamiento”, explico.

Sobre la continuidad de la liga sostuvo: “tengo toda la intención de que esto no se caiga, el fútbol no se va a caer porque no esté yo, esto sigue pero no hay quien tome la posta de esto”.





Comisión directiva

La solución que propone el presidente de Afuca es crear una comisión y que varios sean los comprometidos en llevar adelante el próximo torneo, “ lo que he propuesto es conformar una comisión de siete personas, dos de cada división digamos de la A, B, y la C, con un referente de los árbitros, aparte de mi persona y poder así conformar una comisión que a la vez funcione como junta de disciplina también. Si queremos tener una junta de disciplina y queremos hacer una comisión, la verdad que se complica porque el compromiso a veces no es tan fuerte como se piensa”, sentenció.