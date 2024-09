Brigadistas de incendio forestales se manifestaron en Esquel, le piden a Torres que cumpla con su palabra

Se trata de los brigadistas del servicio provincial de manejo del fuego con asiento en golondrinas que sumado a sus pares de la Cordillera volvieron a reclamar, en este caso en la localidad chubutense de Esquel. Piden que el Gobernador Torres cumpla con la palabra que empeñó hace ya varios meses.





En los panfletos que los brigadistas le entregaban a los vecinos y conductores de la localidad de Esquel y antes en la comarca andina, primero agradecen a los vecinos y conductores en general por la paciencia y luego le explicaron por qué llevan adelante esta medida de fuerza, “Gracias por su paciencia, paramos porque no tenemos paritaria sectorial desde 2022, porque ya comenzó la temporada alta de peligro de incendios. Nuestro salario no nos alcanza para cubrir la canasta básica y el Gobernador Ignacio Torres nos prometió paritaria sectorial en medio del incendio la temporada pasada y no cumplió!”, aseguran los brigadistas.













Además agregan: “por eso decidimos, en conjunto, salir a la calle a expresar esta dura realidad que nos toca atravesar, ¡Disculpe las molestias!”.





Finalmente volvieron a insistir en el paro y la movilización solicitando la apertura de la paritaria salarial para el sector de los trabajadores del servicio provincial del manejo de fuego de Chubut.