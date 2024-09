Condena para plan de ahorro: para entregarle el auto le pedían un requisito importante que no le habían informado

Una señora de Viedma suscribió un plan de ahorro para adquirir un Volkswagen Up cero kilómetro. Pagó las cuotas en término, pero a la hora retirar el vehículo, le dijeron que no calificaba como garantía y necesitaría de un tercero como fiador. Tampoco aceptaron a su hermana y no pudo hacerse del auto.