El Bolsón fue sede del Torneo Nacional de Esquí Adaptado y Olimpiadas Especiales

Se trata de un torneo que no se realizaba desde la pandemia y este año la única fecha con la que contó fue la realizada en el cerro Perito Moreno. El evento contó con la participación de más de 50 atletas de todo el país que llegaron representando a nueve delegaciones. Kiara Campillay con tan solo 9 años hace dos años que esquía y hoy les deja un mensaje muy especial a otros chicos que no se animan.

Durante el lunes y este martes se desarrollaron en el plató del Cerro perito Moreno las actividades relacionadas con este torneo nacional de esquí adaptado y en conjunto con las olimpiadas especiales en la oportunidad las se desarrolló una competencia de raquetismo y otra de esquí alpino.

En diálogo con noticias del Bolsón la organizadora y creadora del esquí adaptado en el cerro Perito Moreno, Mercedes Macazaga explicó, “Mira hay nueve delegaciones este y son más o menos 45 o 50 atletas de Villa Pehuenia, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Bariloche, Buenos Aires Mendoza San Rafael, Esquel. Más allá de las competencias lo que tenemos que destacar es la camaradería que se genera en estos torneos que son olimpiadas especiales, sucede eso, los voluntarios, los entrenadores, los atletas que vienen a divertirse a pasarla bien”.

Además de la competencia la kinesióloga , instructora de esquí y creadora del esquí adaptado en El Bolsón contó sobre las disciplinas que se desarrollaron, “ estamos acá en un torneo de raquetas y más allá atrás tenemos el torneo de esquí alpino, en el cerro Perito Moreno qué más podemos ofrecer, miren como tenemos la nieve, el sol, nada más podemos pedir “.

Emoción





Cabe destacar que Mercedes Macazaga comenzó con esta iniciativa hace 5 años y la ayuda de instructores de San Carlos de Bariloche y algunos de Esquel que continúan también apoyando a la izquierda adaptado en nuestra comarca al consultarle ya ha pasado tanto tiempo y mirando hacia atrás Cómo se siente no dudó en remarcar que estaba muy emocionada, “Mira, nada emoción. Antes que nada emoción, felicidad, orgullo me encanta que suceda, me encanta que seamos sede en El Bolsón que esté centro de aquí y El Bolsón sea cada vez más accesible, seguimos con el programa de inclusión. Así que vamos para adelante con todo”, aseguró la joven.