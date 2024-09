El colmo: se roban las planchas de mármol de las tumbas en el cementerio de El Bolsón

Una gran sorpresa se llevaron los familiares de Juan de Dios Rodriguez, un reconocido vecino de El Bolsón que hace más años descansa en el cementerio local cuando este domingo fueron a visitarlo y se encontraron con que faltaba la plancha completa de mármol y los zócalos que revestían la tumba. Noticias del Bolsón dialogó con María Oyarzún esposa del difunto quien explicó que esa plancha la compró cuando falleció su esposo con un ahorro que con un Seguro que él le había dejado en lugar de utilizarlo en sí misma lo utilizó para que su esposo descanse en un lugar bonito sin embargo al enterarse de esta noticia se sintió ultrajada contó.









De igual manera dialogamos con Ezequiel Ortega Quién es el encargado del cementerio local en relación a este y otros hechos primeramente Ortega confirmó el robo de esta plancha de mármol y sostuvo que se trata de algo muy extraño, “ es una un elemento muy pesado que lo tienen que manejar entre dos personas y es muy raro lo que ocurrió”, además el encargado del cementerio confirmó que las puertas del lugar no se cierran en virtud de que el portón está roto.

De igual manera Ortega detalló que hay un cuidador pero que no está durante las 24 horas del día y que presumen que el robo se habría realizado aprovechando de que el sereno no estaba en la vivienda.

No obstante se observaron en el lugar otras planchas que ya han Sido intervenida es decir el modus operandi para robar este tipo de elementos es ir aflojando de a poco el pegamento que une la tapa de la tumba con el mármol incluso no se descargan que hayan utilizado algún tipo de cuña y le hayan ido echando agua entre la tapa y el mármol para ir aflojando el pegamento con el tiempo la tapa cede y luego los ladrones proceden a llevarse el elemento de un altísimo costo.





Sorpresa

en momentos que nos encontrábamos recorriendo el cementerio junto al encargado Ezequiel Ortega se acercó una pareja quien nos refirió que ellos habían sufrido la tumba de un familiar un hecho de vandalismo el cual radica en el robo de las coronas y las flores que habían dejado en una tumba hacía tan solo un par de semanas atrás, ante esta situación el encargado del cementerio les solicitó que realicen la denuncia formal O al menos una queja por escrito así de esta manera pueden accionar y sumar causas para que la policía investigue a fondo este tipo de delitos que están sucediendo en nuestro cementerio.





Más de $600,000

Dialogamos también con Daniel Montes propietario de Marmolería ruta 40 y nos detalló que se trata de una pieza de mármol, por lo general de un metro de ancho por 2,20mts de largo, “las planchas que cubren las tumbas por lo general tienen una medida estándar que van desde el metro de ancho hasta los 2,10 o 2,20mts de largo y van muchas veces pegadas con un cemento especial Aunque en ocasiones se estila dejarla media suelta por si se quiere volver a abrir la tumba”, explicó Montes.





Más tarde El empresario explicó que este tipo de planchas tiene un peso de entre 130 y 150 kg, “ Mirá por el peso que tiene, esto debe que ser trabajado entre dos o más personas, incluso no se puede llevar en un auto, tiene que ser una camioneta y por lo general se transporta parado porque si lo transportas acostado se quiebra y ya pierde el valor”, explicó.

Justamente hablando de valores Montes sostuvo que una de estas planchas, dependiendo la calidad del mármol puede rondar entre los $550,000 a $600,000 solo la plancha, a esto hay que sumarle los zócalos que suelen ser de entre 30 y 35 cm de alto y rodean toda la tumba sumando otro monto cercano a los $200,000 en zócalos. Qué es justamente lo que se robaron de esta tumba.





Basta de bronce

Finalmente y al ser consultado Daniel Montes sobre otro tipo de robos que suceden en el cementerio y que tienen que ver con su tipo de emprendimiento explicó que ya no se utilizan más las placas de bronce que otrora eran el blanco fácil para los delincuentes, “ahora se utiliza una lámina cromada muy finita donde se pone una foto o se realiza una inscripción bajo relieve esto al no tener peso y la chapa no tener valor en la reventa los delincuentes se abstienen de robarlo”, sostuvo el empresario.