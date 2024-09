El Epre recibió 18 de los 40 reclamos por las facturas de Edersa

Así lo confirmó esta mañana la concejal Rosa Monsalve quien se refirió al recurso de amparo impulsado por el legislador Leandro García sobre los aumentos desmedidos en las facturas de la energía eléctrica, la edil destacó que en algunos casos pasaron de pagar $10,000 a $900,000.





Primeramente la concejal se refirió a las diferencias de facturación que recibieron algunos vecinos que pasan de 5 o 10 kilovatios a 5000, “es una diferencia terrible y la gente está muy preocupada, por lo menos el vecino, la vecina que recibió estas facturas donde cambiaban de un consumo de $5000 o tal vez $10,000 a pagar $900,000 conocidos vecinos han venido, armamos una carpeta con alrededor de 40 reclamos había que hacer certificación de firmas, pagar un estampillado, pero creíamos que teníamos que poder reclamarlo porque no eran casos donde había una diferencia pequeña, sino que habían diferencias que eran notables y también que perjudicaban por supuesto la economía y el bolsillo de los vecinos”.





Además Monsalve agregó que que este problema fue trabajado el legislador con Leandro García, “García realizó un reclamo ante el Epre, que se trabajó con abogados y es así que el Epre nos ha tomado de estos 40 casos 18 aproximadamente, que son los que más diferencias tienen en el consumo”, además aseguró que seguirán tomando denuncias, “ vamos a seguir recibiendo reclamos y estamos esperando que nos den una respuesta de parte del ente que regula el servicio que brinda Edersa. Yo creo que los vecinos que tienen mucha diferencia se pueden acercar acá a nuestra oficina y vamos a seguir con estos reclamos porque es injusto”, resaltó Monsalve.





Preocupación

finalmente la concejal del PJ explicó que están muy preocupados por esta situación en virtud de que hay decenas de vecinos que no van a poder pagar el servicio de energía incluso algunos ya bajan la llave térmica durante gran parte del día, “estamos muy preocupados porque en muchos casos los vecinos no van a poder pagar la factura, nos han traído casos de barrios por ejemplo atrás de la escuela del barrio Esperanza, que no van a poder pagar estos gastos que se tomaron”.





De igual manera Monsalve confirmó que aquellos 18 casos que fueron tomados por el epre y los montos son prácticamente millonarios los vecinos pueden estar tranquilos porque por el momento y hasta que haya una determinación del ente regulador de la energía no están obligados a pagar la factura, “no va a haber cortes, que los vecinos se queden tranquilos porque en estos casos puntuales no va a haber cortes”.

Por otro lado explicó que están articulando acá desde el concejo deliberante una reunión con el encargado de la empresa Edersa a nivel local, para tener más precisiones, porque por supuesto este nivel de aumentos repercute enormemente en un servicio tan básico y tan importante como la energía eléctrica”.