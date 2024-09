El Splif restringe las quemas forestales

Es una determinación que tomó el servicio provincial de lucha contra incendios forestales en virtud de la poca humedad que hay en suelo y el pronóstico que da cuenta de la posibilidad de concurrencia de fuertes vientos y pocas precipitaciones. Las quemas autorizadas serán desde la madrugada y hasta el mediodía detalló Julio Cárdenas titular del Splif.





Julio Cárdenas el titular del Splif dialogó con noticias del Bolsón y destacó que en virtud de los pronósticos que se manejan están observando que para estos días se avizora mucha presencia de viento por lo que esto es un riesgo latente, “ viendo los pronósticos, nos reunimos con el área técnica que lleva el tema de pronósticos y cantidad de lluvia, decidimos cortar las quemas hasta el mediodía a partir de ayer”.





De cualquier manera el brigadista sostuvo que siempre es bueno recomendar aunque estén habilitadas las quemas estar atentos y seguir siempre las normativas vigentes, “ sabemos que ahora vamos a tener un frente frío de lluvia, pero desde hoy tenemos pronóstico de mucho viento. Así que queremos recomendar que realicen las quemas hasta las 12, dejarlas bien apagadas y controlar los montones que no hagan montones grandes, siempre montones chicos, sabemos que cuestan apagarse Pero si los dejamos prendidos y corre viento el material está seco no ha llovido como esperábamos, en la recorrida que hemos hecho nosotros detectamos que donde había agua el año pasado, este año no hay. Hay arroyos que están secos, así que las recomendación es evitar en lo posible y de realizar solo de mañana dejandolas bien apagadas”.





















Pronóstico de viento

Con todo, Cárdenas explicó que el pronóstico si bien es de lluvia antes de la misma habrá fuertes ráfagas de viento, “siempre que va a llover los días antes corre viento, tengo pronóstico de viento mañana y lluvia pero no es tanto tampoco. Si bien dice que va a haber nieve pero supuestamente en la cordillera, abajo nada”.

Incendio en arroyo Las Minas













Horarios

Finalmente y en relación a los horarios de quema el titular del servicio provincial de lucha contra incendios forestales explicó que la idea es que las hagan muy temprano desde las 6, 7 u 8 de la mañana, cosa que al mediodía, a las 12 no haya quemas en la región, “por suerte ayer que se cortaron el radio operador estuvo mirando las cámaras y no había ninguna columna de humo después del mediodía, señal de que la gente está respondiendo bien a la recomendaciones”, enfatizó Julio Cárdenas.