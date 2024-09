Fueron seleccionados los 23 proyectos en el Programa Emprendedores y Emprendedoras Río Negro 2024

Banco Patagonia, junto con Fundación Nobleza Obliga, presentó los emprendimientos que integrarán el catálogo online del Programa, donde también se podrá sumar el voto del público para la elección de los finalistas del certamen. Hoy te presentamos los seleccionados de El Bolsón.





En esta nueva edición de Emprendedores y Emprendedoras de Río Negro, más de 450 emprendimientos tuvieron la posibilidad de acceder a diversas capacitaciones online -14 cursos por participante- que les brindaron herramientas para su negocio. De todos los inscriptos se seleccionaron los 23 más destacados, que formarán parte del catálogo online (/www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual), donde se podrá conocer la historia del emprendimiento, su innovación y votarlos para sumar puntos al momento de seleccionar a los 7 finalistas.





Entre Rosas y Mosquetas

Elaboración de salsas agridulces en base a rosa mosqueta

El Bolsón

Alejandra Lértora, es la creadora de la marca que lleva adelante junto a Guadalupe, “ todo nace en época de pandemia, ahí necesitamos hacer un producto que se pueda envasar, que no se echa a perder,yo trabajaba con panes y tartas y un día llega de la mano de una amiga una receta muy sabrosa hecha de mosqueta que es algo un recurso natural que sobra, sobra mucho y que tiene muchas propiedades muy interesantes y nose este Ketchup hizo furor”, cuanta Alejandra.









Seguidamente nos dice como después del éxito de mosquetchup nació la criolleta, “la gente venía y nos decía amo la mosquetchup, y agregamos otra salsa que es la criolleta que esa salsa criolla una salsa Argentina una ensalada, que también dije <ah bueno si se puede hacer un ketchup se puede hacer una criolla usando los mismos porcentajes> y ahí están las dos.

Finalmente la emprendedora agregó a su producción la mermelada de Rosa Mosqueta porque es la que se hace siempre y los blend para té para poder incorporar las propiedades que tiene este fruto, contó.





Del concurso

Finalmente hace el consultada sobre cómo piensa que el concurso de emprendedores puede ayudar a su producto, Alejandra no dudó y aseguró que ya está siendo de mucha ayuda, “ya así lo está haciendo, ya el hecho de darnos a conocer, de que se dé a conocer las propiedades de la mosqueta que no es solo para mí también para todos los que quieran aprovechar este fruto que está al alcance de todos. Se puede hacer lo que sea, desde una salsa agridulce hasta una boloñesa, se puede hacer con esto se puede hacer lo que quiera, se reemplaza el tomate realmente”.

Sobre el futuro Contó que están trabajando en tener su cocina propia si bien se marcó agradecida al centro de integración comunitaria del barrio Primavera apuntó a sobre cómo mejoraría su emprendimiento con una cocina propia, “nosotros seguimos creciendo, queremos tener ahora una cocina propia. Estamos trabajando acá en el CIC, que es el lugar que nos abrió las puertas y nos impulsó y estamos muy agradecidos, crecimos un montón, pero ya queremos nuestra cocina en mi casa, estamos tratando de impulsar la cocina domiciliaria primero y en algún momento la nacional para poder llegar a lugares más más lejanos”, contó.









Mary Pepper

Salsas picantes hechas con hierbas, fruta fina y ajíes picantes

El Bolsón

María Primavera Vargas Es la creadora de estas salsas principalmente picantes realizadas a base de hierbas y frutas de la comarca andina, “Mary Pepper nace a través de la pasión hacia los picantes, buscando un producto innovador, algo diferente que tenga que ver con la región como vi que está en auge el picante en la Argentina, si bien está arrancando empezaron a aparecer un montón de productores yo le quise poner un toque comarcal, entonces todas mis salsas tienen fruta fina, frutas silvestres, hierbas agroecológicas cultivadas acá la chacra al igual que la verdura, las frutas”, nos cuenta María Primavera.





Seguidamente detallo que los ajíes son de Río Negro, no de la zona, “aqui ha muy poquito de la zona, estuvimos intentando con algunos productores pero bueno acá por el clima no es tan fácil tener ajies, pero son de Rio Negro, asegura.





Me ayudo muchisimo

En otro párrafo Primavera nos cuenta cómo siente ella que este certamen puede ayudar a su emprendimiento, “en principio me incentivó muchísimo, además los cursos que hice me sirvieron un montón porque a mi me cuesta la venta. A mí me encanta producir, pero la parte de ventas o de marketing y todas esas cosas es como que me cuesta un montón, entonces los cursos me sirvieron un montón para la comunicación, para aprender a vender el producto, eso me encantó ya estar participando es un honor, que el banco Patagonia me haya convocado con Nobleza Obliga para poder estar en esto, que es súper divertido y además aprendes, es increíble”, sentenció.









Valkyria Gin

Productores de Bayas de enebro y de bebidas alcohólicas

El Bolsón

Rodrigo Carbajal el alquimista y alma madre de un Gin que nació de un desafío familiar y hoy se ha instalado a nivel nacional, nos contó, “Gracias a Dios sí y hemos obtenido muy buena respuesta por parte del público, en esos 4 años que llevamos de vida un poco creo que gracias al acompañamiento de la provincia que nos ha dado la oportunidad de participar en varias ferias como Bariloche a la Carta, Caminos y Sabores, La Rural propiamente dicho, este año estuvimos por primera vez allá y tenemos intenciones de participar en la FIT ahora”, detallo Rodrigo.













Una palmadita en la espalda

Sobre el concurso auspiciado por banco patagonia y la fundación nobleza obliga dijo: “con este concurso de emprendedores y el hecho de haber salido semifinalistas es increíble para nosotros y siempre digo lo debo muchísimo al acompañamiento que hemos obtenido. Si bien uno es emprendedor y le pone fichas todos los días a veces necesitas esta palmadita en la espalda que es un reconocimiento a lo que uno viene haciendo como para darle más empuje”, aseguró.









Sobre el concurso

Como en todas las ediciones del Programa, Banco Patagonia busca promover el emprendedurismo y el desarrollo de las comunidades donde la entidad financiera está presente. El certamen cuenta, además, con el apoyo del Gobierno provincial, municipios, CREAR y sus agencias, Cámaras de Comercio locales y Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros.





En la última etapa, los 7 finalistas, participarán de un evento presencial donde tendrán la oportunidad de mostrar sus aprendizajes, contar la historia de su proyecto y como lo visualiza hacia el futuro. Mientras exponen, un jurado interdisciplinario seleccionará a los 3 ganadores de esta edición, quienes recibirán capital semilla por: el 1er puesto: $1.500.000, el 2do puesto: $1.200.000 y una mención especial por $650.000, para el fortalecimiento de sus negocios.





Los emprendimientos semifinalistas que hoy conforman el catálogo que pueden conocerse y votarse hasta el 20 de setiembre en https://www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual , son:





1. Acuaponia SAO

Sistema multitrófico de producción de peces y plantas

San Antonio Oeste





2. Ágape

Elaboración de pastas artesanales

Allen





3. Aire Concreto

Mesadas, tapas de mesas, pisos, revestimientos,

y objetos decorativos fabricados en terrazo

General Roca





4. Apachetas

Elaboración de cerveza artesanal

Río Colorado





5. Baby Donas

Donas cocidas en máquina, con baño de chocolate

y diferentes decoraciones

Choele Choel





6. Buddha Nutrición

Snacks Sustentables

Cipolletti





7. De un bocado

Fabricación artesanal de Alfajores

Sierra Grande





8. Deco Klart

Fabrica y comercializa objetos y muebles ecológicos

elaborados con plástico reciclado

General Fernández Oro





9. Entre Rosas y Mosquetas

Elaboración de salsas agridulces en base a Rosa Mosqueta

El Bolsón





10. Establecimiento Don José

Agroturismo, Safaris fotográficos,

Comidas típicas y Cultura rural

Ingeniero Jacobacci





11. Filomena Botanical Skincare

Cosméticos naturales para el cuidado de la piel,

elaborados a base de aceite de rosa mosqueta

San Carlos de Bariloche





12. Huillín

Indumentaria especial para actividades deportivas y

recreativas que se practican en el agua o al aire libre

San Carlos de Bariloche





13. KAANI Fernet Artesanal Patagónico

Fernet artesanal de Rio Negro, con calidad premium

Viedma





14. Los Jardines de Adelina

Agroturismo. Plantación y producción de té

Campo Grande





15. Lúpulo Bieder

Productores de lúpulo, destinado principalmente

a la elaboración de cerveza

Viedma





16. Mary Pepper

Salsas picantes hechas con hiervas, fruta fina y ajíes picantes

El Bolsón





17. Miel Monte Austral

Producción de miel libre de Agrotóxicos y de Gluten

Catriel





18. Oli Dosha

Línea de cosméticos faciales y maquillaje

General Roca





19. Territorio Café

Café de especialidad

Viedma





20. Tienda Seda

Cosmética íntima 100% natural

San Carlos de Bariloche





21. Único Vermouth

Vermut patagónico

Cinco Saltos





22. Urban Cakes

Fabricación artesanal de Alfajores

General Roca





23. Valkyria Gin

Productores de bebidas alcohólicas y Bayas de enebro

El Bolsón

























