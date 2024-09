“La ruta debe vincular a la gente de la zona rural con los servicios básicos y esenciales”, aseguró Ibarra.

Esta mañana noticias del Bolsón recorrió la ruta provincial 83 que une la ruta provincial 40 con el paso internacional El León en el paraje El Manso en la oportunidad dialogó con el delegado de vialidad Ríonegrina en la región Enrique Ibarra quien se refirió al trabajo mancomunado que la empresa estatal realiza en esa importante vía de comunicación para vecinos tanto argentinos como chilenos.









Primeramente el delegado se refirió a los trabajos que se realizan en la ruta provincial 83 que si bien es dependencia de la delegación de San Carlos de Bariloche desde El Bolsón se colabora aunadamente para poder tener un resultado a la altura de las necesidades de los vecinos, “hacemos trabajos en conjunto con otras delegaciones, eso es un poco la impronta que le pone el presidente Raúl Grum y la premisa que baja el señor gobernador Alberto Weretilneck de que todos los distritos de vialidad puedan hacer trabajos o al menos aquellos que necesitan intervenciones integrales, que todos aportemos los recursos que tenemos”













Un campamento permanente

A diferencia de otros años se nota que en la comuna rural del manso existe desde un tiempo a esta parte un campamento permanente de vialidad rionegrina al ser consultado Ibarra detalló: “tenemos un equipo permanente para llevar adelante la conservación de la ruta 83, son aproximadamente 43, 44 km de longitud en toda su traza, sabemos obviamente que se viene la temporada estival con lo que eso implica, con lo que eso requiere a nivel turístico, con todos los prestadores que circulan, muchas empresas que hacen rafting, cabalgatas y eso de alguna manera nos responsabiliza a nosotros de tener las rutas transitables y seguras”.













Siempre una motoniveladora en la ruta

Además el funcionario agregó que en este caso no solamente está el campamento en la familia Carro, “también estamos en lo de pilucho Montes, hacemos base en lugares que nos quedan equidistantes para poder trabajar de manera efectiva y rápida, siempre hay una motoniveladora arriba de la ruta, esa es una cuestión imprescindible para vialidad, que el equipo se vea de manera permanentemente”.





En relación a los trabajos que realiza vialidad rionegrina en la ruta provincial 83, y barra explicó, “los trabajos de conservación que lleva adelante vialidad contemplan también aporte de material, enripiado y por eso estamos viendo atrás nuestro que hay un equipo cargador de material, una pala cargadora, dos camiones volcadores y la motoniveladora que hoy se encuentra trabajando en el kilómetro 30 aproximadamente.









Seguidamente el delegado valoró el trabajo y el aporte de los maquinistas y el equipo completo que se encuentra trabajando en territorio, “todo tiene una planificación, todo tiene un por qué, hay un trabajo que se planifica y se consensúa con los empleados viales que son ellos los que llevan adelante el trabajo, hacen un trabajo que parece que es sencillo pero que es muy sacrificado, lejos de la familia, son 10 días donde ellos están permanentemente trabajando. En este caso puntual acá en El Manso hay personal de Bariloche y también hay personal de El Bolsón y uno de los trabajos que hacemos mucho en invierno es esto, el aporte de material el enripiado, como así también todo lo que tiene que ver con limpiezas de alcantarillas, banquinas, poda, reparación de puentes, cartelería, todo eso es la conservación de la ruta puntualmente”, explicó.





Deporte de riesgo

Con todo, hay que destacar que el funcionario se encuentra recorriendo la zona a pesar de estar cursando una fractura de una costilla, víctima de una caída cuando realizaba una travesía en esquí, hecho que no lo imposibilita de estar controlando los trabajos y también al tanto de la llegada de nuevos neumáticos e insumos para la delegación de El Bolsón, “la confianza mata al hombre dice el dicho, lamentablemente, desafortunadamente tuve un accidente y me quebré una costilla, es un accidente que no tiene otra que dejar pasar el tiempo, requiere de paciencia y obviamente de una capacidad de soportar el dolor importante y es lo que vengo haciendo a partir de que me accidente, pero la llegada de insumos me requiere en el territorio”.

Sobre la llegada de neumáticos para la maquinaria Ibarra explicó, “estamos de a poquito gestionando y trabajando de manera conjunta tanto con todo el departamento de la dirección de vialidad ríonegrina a cargo del presidente Raúl Grum que es una de las personas que me ha brindado su confianza para que lo acompañe en esta tercera gestión prácticamente y acompañando obviamente la gestión del gobernador que siempre enfatiza que la ruta es una de las prioridades y una de las políticas más importantes de su gobierno”.









Vincular a la gente de la zona rural con los servicios básicos y esenciales

Además explicó que la conectividad de los parejas en una decisión política, “fundamentalmente estar en la rutas donde hay poblaciones muy lejanas como puede ser la zona rural, como puede ser la estepa, la meseta, hablo de Río Chico, hablo de Mamuel Choique sin ir más lejos El Manso, El Ternero donde muchas familias necesitan tener la ruta transitable y en buenas condiciones de seguridad para poder salir también en situaciones climáticas que por ahí no son las las mejores, ni las más favorables como puede ser una nevada”.

A modo de ejemplo Ibarra recordó: “en Río chico se llevó el puente una creciente en su momento y hace poco el gobernador estuvo inaugurando esta obra y permitió la conectividad, la ruta no es nada más ni nada menos que vincular a la población a la gente de la zona rural con todos los servicios básicos y esenciales como puede ser la educación la salud para mencionar algunos”.









Recuperar la antigua vialidad Ríonegrina

Finalmente el delegado Regional de El Bolsón se refirió a la importancia de que la empresa Estatal vuelva a tener la presencia que otrora tuvo de la mano del actual gobernador, “creo que es importantísimo que que vialidad haya vuelto a recobrar esa importancia que tuvo en su momento a partir de la asunción de Alberto Weretilneck y después en cierta manera hubo un impasse y ahora vuelve a recobrar esa importancia”, celebró Ibarra.