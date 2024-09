Nace la liga comarcal de fútbol femenino

Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con el referente del fútbol comarcal Patricio “el colo” Carvajal quien se refirió a esta nueva liga de fútbol femenino que está gestándose, “Se está armando una nueva liga comarcal femenina para cancha de 11, esto surgió luego de una charla con Alberto Almirón, él me contó que no iba a trabajar más con el fútbol femenino por ende muchos equipos que juegan en la liga municipal me pidieron que arme la liga de 11”, detallo, Carbajal.