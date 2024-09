“Quiero que me devuelvan a mi hija”, pide Sofia Costich.

El crudo testimonio de la mamá de la jovencita de 15 años de edad que es intensamente buscada en la cordillera rionegrina, la mujer detalló que se encontraban en la iglesia y múltiples testigos como vieron vieron cómo dos personas descendían de una camioneta esposaban a su hija y se la llevaban. “Se tiene que terminar eso de que vengan otros gitanos y se roben nuestras chicas acá en El Bolsón yo quiero a gaviota de nuevo conmigo en mi casa, tiene 15 años cómo la voy a casar”. La joven estaría rumbo hacia la provincia de Tucumán en poder de otra familia gitana.









“Nosotros estábamos en la iglesia, pasó una camioneta y se bajaron dos chicos y la cargaron a la camioneta. Lo vieron todos los vecinos", contó a la prensa la mamá de la joven Sofia Costich.

Sofía contó a noticias del Bolsón como su hija salió de la iglesia para ir al baño que se encuentra afuera del edificio y allí comenzó este calvario que aún no pará fueron los propios chicos de la iglesia tienen a los gritos llegaron anunciando que a gaviota la agarraron dos personas y la subieron a la fuerza a una camioneta.













Mensaje

De igual manera confirmó que de forma anónima recibieron un mensaje de WhatsApp dando cuenta de que gaviota se encontraba bien y que estaba camino a la provincia de Tucumán, “ no entiendo por qué a Tucumán nosotros no tenemos ninguna relación con nadie de esa provincia”, quien desconsolada pide que le devuelvan a su hija.





No sé leer

Un hecho que llama poderosamente la atención es que supuestamente su hija gaviota Le escribió un mensaje de WhatsApp desde el teléfono de una de las personas que la captó en el cual le dice <hola soy gaviota>, en otro mensaje le explica que se encuentra bien que no tiene mucha señal y cuando llegue a una casa la va a llamar, sin embargo Sofía reconoce que ella es analfabeta no sabe leer por lo que le parece raro que su hija que siempre se contactó vía audios esta vez le haya escrito, “Ella sabe que yo no sé leer y ellos me lo mandaron escrito, eso fue todas las desconfianzas que a mí me entró, si yo no sé leer, y ella ya sabe que yo no sé leer, ella me tenía que mandar un audio de ella y nadie no me lo mandó, me mandaron de su celular me mandaron por escrito”, repite Sofia.













Yo no quiero plata quiero a mi hija

Consultado sobre esta situación cultural de las comunidades Gitanas donde habitualmente o se estilaba antiguamente pagar una dote por una chica Sofía explicó que este no es el caso, “No, porque yo mi hija no la voy a casar, mi hija tiene 15 años, yo no la puedo casar, es una menor de edad. Aunque me den millones de pesos yo a mi hija no la voy a dejar”.









Vienen a robar a nuestras hijas

Seguidamente la mamá de gaviota explicó que desde otras comunidades gitanas en otras provincias llegan a buscar a las jóvenes de la comunidad aquí en El Bolsón, “yo quiero a mi hija y quiero por favor que todos de acá de El Bolsón se pongan en el lugar de nosotros, porque los gitanos vienen de lejos, nos roban las pibas después lo quieren pagar con plata como ellos quieren y yo plata yo no necesito. Yo quiero a mi hija”. “No, no me ofrecieron plata, pero eso es lo que lo que queremos saber nosotros, que quieren hacer con mi hija”, enfatizó la mamá desconsolada.