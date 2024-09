Unter va al paro y adelantó la marcha Federal

El gremio que nuclea los docentes de la provincia de Río Negro confirmó que realizará dos jornadas de paro el jueves y el viernes venideros. Así lo detalló en diálogo con noticiasdelbolson Aníbal Fernández delegado de la zona andina Sur, quien también adelantó que el próximo 2 de octubre participarán de una marcha Federal al congreso de la nación. Las acciones a llevar adelante en la comarca andina van de la mano de la multisectorial e incluyen movilización a la ruta provincial número 16 en el Paralelo 42 .









Primeramente el referente de los trabajadores de la educación en toda la región, Aníbal Fernández confirmó el paro para los días jueves y viernes de esta semana, no por una situación salarial, sino por una nueva forma de controlar las licencias del sector, “Hubo congreso de la Unter convocado básica y exclusivamente para hablar de algunos temas que nos preocupan y mucho. Esta vez no tenía que ver en principio con lo salarial, más allá de que también siempre es una preocupación. Pero tenía que ver con el nuevo sistema de auditoría de licencias, tenía que ver este con un programa de ajuste que se viene llevando en la provincia y no solo en nuestra provincia a partir de la ley de esencialidad, de la idea de poner también el presentismo docente, en un intento de culpabilizar a las docentes y a los docentes por todos los problemas del sistema educativo”, explicó el docente.









Te niegan o acortan la licencia sin haberte visto

Sobre el nuevo sistema de contralor de licencias al sector docente Fernández sostuvo que se trata de una medida criminal, “me parece que es una medida criminal la que están tomando, yo no sé si es Inteligencia artificial o no. No sé si son médicos o no son médicos quienes están denegando o acortando licencias docentes, lo que sí puedo decir es que lo hacen a partir de un formulario que se llena por internet, de unos estudios médicos que se suben nuestros certificados médicos, que nos dan nuestros profesionales tratantes aquí en El Bolsón por ejemplo o cuando vamos a Bariloche y lo que hacen es negar las licencias o acortarlas según lo que llaman ellos criterio médico. En realidad es muy difícil pensar como una doctora, un doctor que trabaja en una empresa en este caso que hace el contralor de las licencias pueda determinar lo que necesita un paciente sin siquiera haberlo visto”.





Exceso en licencias

Al ser consultado el docente sobre si el gremio reconoce que muchas veces los docentes hacen abuso de las licencias médicas Fernández reconoció este accionar de muchos educadores, “ sabemos que hay casos de abusos por parte de docentes y también por parte de médicas y médicos que han estado, quizás, vendiendo certificados y demás. Mi mamá fue maestra normal y desde que soy chiquito escucho que para conseguir un certificado para una licencia hay que llamar a tal médico, lo escuché toda mi vida, es decir que no es nada nuevo. ¿Está mal?, está re mal, es una falta ética terrible”. aseguró Fernández.





Rápidamente el referente gremial también hizo hincapié que el hecho de que esté mal lo que hacen muchos docentes no habilita al gobierno actuar de esta manera explicó: “ahora, el hecho de que haya abuso de las licencias no significa que puedan poner un control tan inhumano y tan bestial como el que tenemos hoy”.













Lo ideal

Con todo, Fernández se refirió a cómo deberían ser los controles de licencias médicas, “ nosotros como gremio estamos absolutamente convencidos de que hay que controlar y creemos que ese control se tiene que hacer de manera seria, ¿Cómo? con médicos, con doctoras que estén en el territorio que vayan al domicilio de la persona que pide licencia como pasa en un montón de empresas privadas, yo trabajé en una empresa privada hace muchos años llamaba a la mañana cuando no me sentía bien y a las dos horas había un médico en mi casa que no solo comprobaba que yo me sintiera mal para no para no ir a trabajar sino que además me decía bueno mirá tomate esto, vas a necesitar aquello, incluso nos atendían. Eso es lo que quisiéramos tener por ejemplo en El Bolsón donde el hospital prácticamente no tiene recursos para atender, donde nuestra obra social prácticamente no tiene recursos para atendernos o si los tiene no los ha puesto, bueno la realidad es que estamos indefensos en términos de acceso a la salud y al mismo tiempo ahora perseguidas y perseguidos por esta empresa”, enfatizó el delegado gremial.





Nueva marcha Federal

Finalmente el delegado de la Unter confirmó que luego de la marcha a Viedma y las acciones que se realizarán mañana jueves en el Paralelo 42 límite con la provincia de Chubut se le suma una nueva marcha Federal al congreso de la nación para la próxima semana, “el congreso de Cetera decretó que para el próximo miércoles miércoles 2 de octubre se va a llevar adelante un paro nacional docente, es decir toda la docencia va a estar parando en coincidencia con los gremios universitarios y se realizará una gran marcha Federal para decir que no en el congreso cuando se intente sostener el veto sobre el financiamiento universitario en este caso, así que estamos evidentemente en un momento de mucho que protestar”, aseguró Fernández.