📢 𝗘𝗻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗔𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝘀 𝘁𝘂𝘀 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼!!!!

Noticias Del Bolson octubre 01, 2024



👩🏻🎓𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗩𝗢𝗦!!!!

👩🏻💻𝗖𝗹𝗮𝘀𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝘃𝗶𝘃𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗼𝗿!

📚 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹: 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼

📝𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝘆 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮́ 𝘁𝘂𝘀 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼

🧒 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼: 𝗔𝗨𝗫𝗜𝗟𝗜𝗔𝗥 𝗗𝗘 𝗝𝗔𝗥𝗗𝗜𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗟.

👩🏻💻 𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱: 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘

🗓𝗗𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻: 𝟲 𝗠𝗘𝗦𝗘𝗦

🧒 𝗘𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮́𝘀 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼, 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗿𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝗻̃𝗼𝘀, 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼, 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗿𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝗶𝗻̃𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗿𝗲-𝗲𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿.

🧒 𝗔𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮́𝘀 𝗮 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝗶́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗶𝗻̃𝗼 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼, 𝘀𝘂𝘀 𝗮𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗺𝗮𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀, 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀; 𝘆 𝘀𝘂𝘀 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝗱𝗮𝗽𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.

📲 𝗘𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶́ 𝗮 wa.me/5492625520012 𝘆 𝘁𝗲 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗱𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.

👉🏻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 @𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿👉🏻  https://www.facebook.com/institutoaprehender

📶 𝗡𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿 𝗲𝗻: 👉🏻  https://www.facebook.com/institutoaprehender 👉🏻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 @𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿            

🗂 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔 𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗖𝗘 - 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗘𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.

📑 𝗖𝗘𝗥𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟.

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