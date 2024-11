El Bolsón no tiene cura

Se desprende de la situación generada con el último nombramiento del obispo auxiliar de Lomas de Zamora quien resulta ser nada más y nada menos que el cura párroco de El Bolsón Fernando Gutierrez quien fue nombrado directamente por el Papa Francisco. Esta situación se mantendrá hasta que desde el arzobispado de San Carlos de Bariloche nombren un cura en reemplazo del padre Gutiérrez.





Esta mañana noticiasdelbolson dialogó con el cura párroco de El Bolsón quien con angustia confirmó que en poco pocas semanas más deberá dejar la Patagonia aquella que lo cobija desde hace más de 23 años recordó su paso por la diócesis de Sierra Colorada, los Menucos, ingeniero Jacobacci y otros lugares de la línea Sur para terminar finalmente aquí en El Bolsón desde dónde partirá hacia la arquidiócesis de Lomas de Zamora.





“El que nombra los obispos es el Papa Francisco y siempre se arma una especie de terna se piden los informes y esas ternas se le mandan allá al papa y el papa elige de la terna”, explicó el cura sobre su designación.









Más adelante y al consultarle sobre qué siente internamente en este momento Fernando no dudó en mostrarse agradecido y contó sobre su cercanía con el Papa Francisco, “digamos es un agradecimiento a la confianza no porque uno siente que el papa de alguna manera este le tiene confianza. Yo lo conozco bastante, él me conoce porque él fue mi Obispo cuando yo estaba en Buenos Aires así que compartimos bastante, él me conoce entonces es como un agradecimiento a su confianza pero después también un poquito de miedo porque es una situación totalmente distinta”.





Con todo Gutiérrez explicó que sobre todo va a extrañar está cercanía con los vecinos, “es un nuevo desafío de dejar la Patagonia, acá estamos mirando el Piltri, yo tengo 23 años de Patagonia, estepa anduve por Sierra Colorada, los Menucos, Comallo, Dina Huapi. Así que dejar la Patagonia, dejar los paisajes, dejar tanta gente linda que he conocido en todos esos lugares va a ser un gran desafío y después este nuevo rol, que es un rol distinto yo le pido a Dios y ojalá que me lo regale un carisma de cercanía”, pidió el nuevo obispo auxiliar de Lomas de Zamora.









Al momento de hablar de su reemplazo el nuevo Obispo auxiliar explicó que desde el arzobispado de San Carlos de Bariloche están a la búsqueda de quien se haga cargo de la arquidiócesis local pero que por el momento pasarán un par de semanas hasta que se conozca el nombre de su sucesor.