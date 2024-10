Estudiantes realizan una ocupación pacífica de la ESRN 48

Desde la semana pasada estudiantes de la escuela secundaria rionegrina número 48 realizan una ocupación pacífica del edificio para visibilizar la situación que están viviendo las universidades nacionales.









Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con Agustín González secretario del centro de estudiantes y Luana Leblónd referente de los alumnos quienes explicaron el por qué de esta medida, “el término no es tomar sino es una ocupación porque lo que hacemos es pernoctar en el turno noche ya que no podemos interrumpir las clases, no podemos negar el derecho a la educación entonces lo que hacemos es tomar esta medida de fuerza, quedarnos a la noche y hacer cartelería”, dijo Luana.

De igual manera explicó que la medida es en apoyo a las universidades, “queremos apoyar en las causas para visibilizar la situación que están pasando en las universidades, a las que se les están recortando los presupuestos, entonces tomamos esta medida para apoyar básicamente a las universidades”.









A su término el secretario del centro de estudiantes se refirió a cómo fue dialogada la ocupación del establecimiento con las autoridades, “primero yo creo que no querían que ocupemos la escuela porque les parecía no sé si mal, pero como que no les convenía o no querían meterse en algún quilombo por así decir y después tuvimos que hablar con supervisión, vino el supervisor varias veces acá a la escuela para hablar con nosotros para discutir esto que podíamos hacer que no. Vimos todo eso y después también estuvimos hablando con la dirección de educación secundaria y desde el viernes comenzamos”.





Los grupos van variando pero generalmente los que nos quedamos somos entre 15 y 20 y en total somos alrededor de 30 o 40 todas las noches, explicó la estudiante que ademas conto com es la dinámica de la ocupación pacífica del edificio, “a partir de las 6:30 ingresamos a la escuela y el ingreso es hasta las 12 o sea los estudiantes si se quedan a dormir pueden ingresar hasta las 12 de la noche, ahí cenamos, no podemos utilizar la cocina de la escuela, entonces nos ocupamos de cocinar en otras casas para poder comer acá. Ayer recibimos donaciones del centro de estudiantes del instituto que estuvo buenísimo y hacemos a la noche una asamblea para ver cómo continúa la toma, cómo continúa todo, como estamos en la convivencia dentro de la institución, además hacemos guardias en las cuales un grupo de personas se quedan despiertos vigilando que no pase nada, por precaución básicamente y los demás duermen y nos vamos intercambiando los guardias”.





En otro párrafo el secretario del centro de estudiantes confirmó que el primer día recibieron la visita de efectivos policiales con los que dialogaron y le mostraron el acta firmada con el Ministerio de Educación por la cual ellos se hacían responsables de la situación del edificio y luego no tuvieron ningún otro inconveniente ni molestia.





Finalmente González explicó que la medida se mantendrá en la medida que puedan sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un conflicto de orden nacional.