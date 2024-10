Fuerte reacción de cámaras empresarias a la intención de eliminar los fines de semana turísticos

Sumó que “en lo que va de los feriados del 2024, han ingresado más de 1.600 millones de pesos para todas las economías regionales, principalmente en el interior más profundo y en las localidades más pequeñas. A veces, un fin de semana largo en un pueblo genera la facturación de los próximos dos o tres meses. Se basan en un informe que no tiene en cuenta que la industria turística en la Argentina aporta el 11,4% de los empleos registrados en blanco”.

Puntualmente, desde la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina, expresaron su preocupación por el informe elaborado por el Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) –elevado al gobierno nacional-, sobre “la supuesta pérdida que le deja a la industria -un equivalente a tres días de producción-, por la existencia de los fines de semana turísticos”.

Recalcan que “se olvidaron de nuestros pueblos de la Quebrada de Humahuaca, de los Valles Calchaquíes, de la tierra del mistol, del Ibera, de nuestras termas entrerrianas, de la puna, de nuestras rutas del vino, de nuestra costa atlántica, de nuestra Comarca Andina, de nuestros avistajes, de nuestro Canal de Beagle. En definitiva, se olvidaron de nuestra gente porque nuestro país crece con el aporte de la producción, de la industria, del comercio y servicios, en donde el turismo juega cada vez más un papel preponderante y es con la suma de todos”.

Vicepresidente de FEDECATUR, Miguel Sosa





No obstante, Miguel Sosa aclaró que dicha propuesta “fue elaborada por una persona que estuvo vinculada al gobierno a Milei como asesor económico y sabemos que no está más. Obviamente, no estamos de acuerdo con esa postura y para FEDECATUR es una discusión terminada y perimida, porque ya no tiene ninguna razón de ser”, aunque reconoció que “en gestiones anteriores hubo excesos de feriados”.