Impondrán el nombre de Hugo Fernández a la dirección de Protección Civil Rionegrina

El día elegido es el próximo 23 de noviembre Día de las protecciones civiles y en un claro reconocimiento a la tarea realizada a lo largo de varias décadas por quien en vida fuera Hugo Héctor Fernández se le colocará su nombre a la oficina local así lo confirmó la actual directora de operaciones de Protección Civil de la provincia de Río negro Cecilia Gallardo.













“El día 23 de noviembre Día de la protección civil vamos a hacer un acto en conmemoración día de la protección civil y a la vez le vamos a hacer un homenaje a Hugo Fernández, como ustedes lo han dicho él fue uno de los directores que empezó a tener relevancia acá en El Bolsón y en toda la provincia porque empezó como delegado, después fue subiendo como director pero a la vez él trabajó muchos años en Santa Cruz, Chubut siempre en la protección civil”, explicó la coequiper que tantas horas de su vida acompañó a Fernández.













Rápidamente Gallardo lamentó que no se hizo antes , “creo que es un buen momento como para reconocerlo ya tendríamos que haberlo reconocido anteriormente, pero bueno es hoy es el momento de hacerle este reconocimiento”.









Orgulloso de su equipo

En otro párrafo la directora de operaciones de Protección Civil visiblemente emocionada valoró el equipo formado por Hugo Fernández, “creo que desde donde él esté, desde aquella estrella que brilla por ahí, seguramente debe estar muy feliz de que su equipo, porque somos parte de su equipo, yo soy una de las primeras en trabajar con él desde que se armó la delegación acá y después se armó la dirección, debe estar muy feliz que lo podamos reconocer”.

Un maestro

Al momento de consultarle cómo lo ve a Hugo Fernández Cecilia Gallardo explicó: “Un gran maestro, porque todo lo que yo aprendí lo aprendí de él y de otras dos personas que hoy siguen estando en vida y que van a estar presente ese día. Yo inicié primero como secretaria en bombero porque él me llevó, yo trabajaba en desarrollo social y me invitó a que haga ad honorem la parte de administración de bomberos y arranqué con él ahí y después el destino dio de que él siendo director de defensa civil municipal le ofrezcan la delegación y ahí me sumó a trabajar y recorrimos casi el 80% de la provincia, primero en esa Chevrolet que vos decís, una Chevrolet amarilla sin calefacción, sin nada, todo lo hacíamos a pulmón con algunos voluntarios. En El Bolsón hay algunos voluntarios todavía, que también están invitados y no teníamos problema a la hora que había un evento organizabamos y salíamos 11 de la noche, 2 de la mañana, a la hora que surgía el evento ahí estábamos, presentes con lluvia, con nieve, digamos nada nos detuvo, nunca”.