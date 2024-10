Milei: "La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca"









El presidente de la Nación, Javier Milei, reafirmó en una entrevista televisiva que la educación universitaria en Argentina mantendrá su carácter público y no arancelado. El mandatario también planteó la necesidad de auditar los fondos destinados a las instituciones educativas para garantizar su buen uso.





En diálogo con Antonio Laje por LN+, el presidente Milei fue categórico: "La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca". Al respecto, agregó: "Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada, porque gratuita no es; alguien la está pagando, en este caso la paga mayormente los que no van".





El mandatario aprovechó para criticar el uso político de las universidades públicas, señalando que quienes se oponen a la auditoría de sus fondos lo hacen para ocultar manejos turbios. "¿Acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de delincuentes de la política? ¿Ustedes están a favor del robo?", se preguntó retóricamente, antes de remarcar: "Como esto está siendo pagado por todos los argentinos, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados".





En referencia a la situación salarial de los docentes, Milei reconoció que los profesores universitarios "no están bien pagos", pero también destacó que este es un problema de larga data. "Es algo histórico. Los tipos que no lo arreglaron me vienen a pedir que arregle algo que pasa hace 40 años y yo estoy dispuesto a arreglarlo, lo que estoy diciendo es que me digan cómo lo hacemos", sostuvo. En este sentido, planteó que los recursos son limitados y que el principal objetivo de su gestión es controlar el déficit fiscal. "Acá está el Presupuesto, díganme cómo lo vamos a arreglar: yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que quieran, pero no voy a subir los impuestos ni tomar deuda nueva", afirmó.





Finalmente, el presidente sugirió la posibilidad de revisar el rol de los docentes dentro del aula y reiteró que los fondos de las universidades deben ser controlados. "El que no quiere ser auditado es un chorro. ¿Por qué no quieren ser auditados? Porque la política utiliza las universidades para financiarse, para financiar la mugre de la política". Con estas palabras, Milei dejó claro que su gobierno buscará avanzar en medidas de transparencia en el sistema educativo.