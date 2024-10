“No va más”: No podrá ir al casino, participar de la liga de fútbol ni salir del país hasta que pague las cuotas alimentarias

En el marco de una demanda por cuota alimentaria iniciada por una madre en representación de su hijo ante un juzgado de Familia de Bariloche, se ordenaron restricciones en relación al progenitor que no cumplió con su obligación. La sentencia ordenó que no podrá concurrir al casino de la ciudad, no podrá participar en la liga de fútbol local -LIFUBA- y en cualquier otro deporte, ya sea como jugador y/o espectador. También se ordenó su incorporación al registro de deudores alimentarios y la prohibición de salir del país.