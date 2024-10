Refugios en El Bolsón, te contamos cómo se trabajará esta temporada

Con la temporada estival a la vuelta de la esquina y varias incertidumbres sobre si el área natural protegida río azul lago escondido, tendrá un cupo de acceso como se hablaba o inclusive el cobro del acceso al lugar dialogamos con el secretario de turismo de El Bolsón Nicolás Distchenqui quien explicó cómo será la temática, al menos por esta temporada.





“Se viene trabajando y ya se trabajó el año pasado también sobre este tema que generó en su momento algún tipo de polémica este año no se va a cobrar entrada pero sí se está trabajando se vuelve a retomar la idea de cobrar un seguro en esto hay que hacer reuniones con todos los actores en ese sentido sí creo que el estado nosotros la provincia del municipio la convocatoria tiene que ser amplia no solamente con los refugiados sino con los vecinos del sector de la zona de Anprale”, sostuvo el secretario de turismo.

Además agregó que hoy mantuvieron una reunión con la gente de medio ambiente de provincia donde se van a empezar a organizar distintas reuniones, “vuelvo a aclarar no para este año pero, sí para trabajar en conjunto y sobre todo con todos los actores para ver cómo se le da forma a esta situación donde pasa tantísima gente por la zona de los refugios”.

Además seguí en todo momento Distchenqui resaltó la fuerte impronta que tiene la comarca hacia el turismo aventura, “El Bolsón tiene claramente una de las cosas más importantes del turismo de aventura, el trekking y en esto el Anprale claramente es uno de los más importantes, en ese sentido hay que trabajar conscientemente y empezar a hacer reuniones con un cronograma de tareas que hoy es justamente le empezamos a dar forma. Así que seguramente se van a convocar a todos los actores”.





Ambientalistas, cobro de acceso y cupo

seguidamente le consultamos al funcionario sobre Si los ambientalistas que están tan preocupados por la preservación del medio ambiente fueron convocados alguna reunión para dialogar sobre el cupo que puede absorber diariamente el Anprale Para no caer en una sobreexplotación como se ha visto en otras temporadas y esto fue lo que respondió: “ vamos a convocar a todos los actores, el cuidado del medio ambiente es lo que más nos interesa sobre todo, porque vivimos de eso. Entonces sería muy necio no pensar en el cuidado de la montaña en ese sentido queremos trabajar, de hecho ya se avanzó, hubo muchísimas reuniones anteriores, no se pudo llevar a cabo pero creemos que a partir de este año por ahí claramente no se va a poder, pero para la próxima temporada poder darle forma a esto de cobrar un ingreso que tiene que ver con esto no de una cuestión de un seguro que tiene que ver con los rescates, los rescates para la provincia, para el municipio cada persona que se lastima que hay que ir a buscarlas también tiene un costo muy elevado, estamos hablando que el año pasado se invirtió un millón de pesos por rescate, entonces también hay que solventar esta este tipo de situaciónes”, aseguro al tiempo que recalcó que los turistas tienen que ser conscientes de que están subiendo una montaña y mínimamente virtualmente o personalmente Informar su ascenso a la montaña a la oficina correspondiente para saber dónde están Cuántos días van a estar en el caso de que haya que organizar un rescate pero sobre todo tener en cuenta de los elementos con los que se sube a la montaña.