Tensión en El Bolsón: Desalojan a familia que asegura haber comprado la vivienda

Una familia de El Bolsón, vivió un momento de alta tensión tras un desalojo de su vivienda en Avenida Sarmiento. Según la familia, poseen todos los documentos que prueban que adquirieron la propiedad de manera legal y de buena fe. Sin embargo, la justicia falló en su contra, en favor de una persona que alega tener derechos sobre el inmueble.









En medio del desalojo, Amancay Delao junto a su marido quienes aseguran haber comprado el lugar de buena fe, expresó su indignación: "Esta es mi casa, tengo los papeles que lo justifican. No entiendo cómo puede ser que la justicia falle a favor de alguien que intenta hacer una usucapión, cuando yo la compré de manera legítima. No me voy a ir de acá, tendrán que sacarme muerta".





La situación se tornó aún más tensa cuando Amancay, rodeada de policías, describió sentirse tratada "como una criminal". Con 9 años viviendo en esa casa, la familia asegura que el demandante nunca residió en el lugar y que su reclamo carece de sustento.





A pesar de la resistencia, la justicia ejecutó el desalojo y tomó posesión de la vivienda, dejando a la familia fuera del inmueble que consideran su legítima propiedad.









Ampliaremos.





Nota Fernando Bonansea imágenes Luis Romero.