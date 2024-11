Allanamiento en El Bolsón: Comunicado del Lic. Gustavo Martín Husak a la Prensa

Quiero hacer pública mi situación en relación a los recientes hechos que han circulado en los medios de comunicación, con la intención de aclarar algunos puntos y manifestar la profunda preocupación y el daño que estos están causando tanto a nivel personal como profesional.





En primer lugar, es importante remarcar que la investigación en curso es apenas una indagación preliminar sobre la posible existencia de un presunto delito. Hasta el momento, no he sido notificado formalmente como imputado en esta causa. Sin embargo, la exposición pública de esta situación está afectando mi vida y mi trabajo, generando confusión y desinformación entre quienes me conocen y confían en mis servicios como licenciado en Psicología.





He desempeñado mi labor profesional de acuerdo con las capacidades y responsabilidades que me corresponden como licenciado en Psicología. Mi actuación profesional está respaldada por mis conocimientos y por la ética que guía mi profesión, y esto es absolutamente indiscutible. En mi rol, realizo evaluaciones, acompaño a mis pacientes en tratamientos y, cuando es adecuado, emito recomendaciones sobre posibles días de licencia, especialmente cuando se trata de casos de violencia institucional que impactan directamente en la salud mental de los afectados.





Ahora bien, si la administración pública emitió licencias sin contar con una certificación de un psiquiatra – si es que esto fuese necesario según su criterio o normativa interna – esa potestad y responsabilidad recaen en la misma administración pública y no en mí como profesional independiente. Mi función no es administrar licencias; yo evalúo, hago tratamiento y, de ser pertinente, sugiero el reposo necesario para la recuperación del paciente, pero siempre respetando mis límites profesionales.





Este proceso de investigación debería enfocarse en determinar si fue la administración pública la que obró de forma incorrecta o con desconocimiento en el manejo de sus recursos humanos. Es fundamental que se pongan en perspectiva las decisiones y responsabilidades de cada una de las partes involucradas.





Por último, quiero asegurarles que, en cuanto sea notificado formalmente de alguna imputación en la causa, tanto yo como mi abogada, la Dra. Marcela Fragala, quedaremos a disposición para brindar toda la información necesaria y esclarecer cualquier duda que exista al respecto. La Dra. Fragala también estará disponible para atender a la prensa y proporcionar cualquier detalle adicional sobre el avance de la investigación.





Agradezco el respeto a la privacidad y la prudencia en el tratamiento de esta situación mientras los hechos se esclarecen y confío en que la verdad prevalecerá.





Atentamente, Lic. Gustavo Martín Husak