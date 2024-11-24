📢 𝗘𝗻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗔𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝘀 𝘁𝘂𝘀 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼!!!!

👩🏻🎓𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗩𝗢𝗦!!!!
👩🏻💻𝗖𝗹𝗮𝘀𝗲𝘀
𝗲𝗻
𝘃𝗶𝘃𝗼
𝗰𝗼𝗻
𝘁𝘂
𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗼𝗿!
📚 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀
𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹:
𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹
𝗱𝗲
𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼
📝𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲
𝘆
𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮́
𝘁𝘂𝘀
𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀
𝗱𝗲
𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼
👷 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼:
𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗘
𝗘𝗡
𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗
𝗘
𝗛𝗜𝗚𝗜𝗘𝗡𝗘
𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗟.
👩🏫
𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱:
𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘.
📅 𝗗𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:
𝟴
𝗠𝗘𝗦𝗘𝗦.
✔️ 𝗘𝘀𝘁𝗲
𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼
𝘁𝗲
𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗶𝗿𝗮́
𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿
𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀
𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶́𝗳𝗶𝗰𝗮𝘀
𝗲𝗻
𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀
𝗽𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮𝘀,
𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀,
𝗳𝗮́𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝘀,
𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀,
𝗲𝘁𝗰.
✔️ 𝗦𝗲𝗿
𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲
𝗱𝗲𝗹
𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼
𝗱𝗲
𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼
𝗱𝗲
𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗
𝗲
𝗛𝗜𝗚𝗜𝗘𝗡𝗘
𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗟
𝗱𝗲
𝗹𝗮𝘀
𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀
𝘆
𝗰𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗿
𝗲𝗻
𝗲𝗹
𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼
𝗱𝗲
𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝘀
𝗱𝗲
𝗵𝗶𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲
𝘆
𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱
𝗲𝗻
𝗲𝗹
𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼
𝗰𝗼𝗻
𝗲𝗹
𝗳𝗶𝗻
𝗱𝗲
𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿
𝗹𝗮
𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱
𝘆
𝗹𝗮
𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱
𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲
𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀
𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀
𝗾𝘂𝗲
𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮𝗻
𝗮
𝗹𝗮𝘀
𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀
𝗲𝗻
𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻
𝗮
𝘀𝘂
𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼,
𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼
𝗰𝗼𝗻
𝗹𝗮
𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹
𝘆
𝗹𝗮
𝗲𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶́𝗮.
📲 𝗘𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶́
𝗮
wa.me/5492625520012 𝘆 𝘁𝗲 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗱𝗮𝗺𝗼𝘀
𝘁𝗼𝗱𝗮
𝗹𝗮
𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.
📶 𝗡𝗼𝘀
𝗽𝗼𝗱𝗲𝘀
𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿
𝗲𝗻:
👉🏻
https://www.facebook.com/institutoaprehender 👉🏻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺
@𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿
🗂 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢́𝗡
𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔
𝗘𝗡
𝗥𝗘𝗚𝗜𝗖𝗘
- 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼
𝗱𝗲
𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀
𝗱𝗲
𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
𝘆
𝗘𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼
𝗱𝗲
𝗹𝗮
𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.
📑 𝗖𝗘𝗥𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡
𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟.
.
.
.
.
.
.
#asistenteseguridadhigiene #seguridadlaboral
#auxiliarseguridad #seguridadindustrias #asistente #cursosonline #cursosonline
#administrativo #empleo #higienelaboral #rionegro #sanjuan #sanluis
#buenosaires #larioja #lapampa
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji