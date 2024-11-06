📢 𝗘𝗻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗔𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝘀 𝘁𝘂𝘀 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼!!!!

Noticias Del Bolson noviembre 06, 2024



👩🏻🎓𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗩𝗢𝗦!!!!

 

👩🏻💻𝗖𝗹𝗮𝘀𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝘃𝗶𝘃𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗼𝗿!

📚 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹: 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼

📝𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝘆 𝗮𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮́ 𝘁𝘂𝘀 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼

 

👷 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼: 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗘𝗡 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗘 𝗛𝗜𝗚𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗟.

👩🏫 𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱: 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘.

📅 𝗗𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻: 𝟴 𝗠𝗘𝗦𝗘𝗦.

 

𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗶𝗿𝗮́ 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶́𝗳𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗽𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮𝘀, 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗳𝗮́𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝘀, 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝗲𝘁𝗰.

𝗦𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗲 𝗛𝗜𝗚𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗟 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗵𝗶𝗴𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘆 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗳𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮𝗻 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮 𝘀𝘂 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝘆 𝗹𝗮 𝗲𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶́𝗮.

 

📲 𝗘𝘀𝗰𝗿𝗶𝗯𝗶́ 𝗮 wa.me/5492625520012 𝘆 𝘁𝗲 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗱𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.

📶 𝗡𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿 𝗲𝗻: 👉🏻  https://www.facebook.com/institutoaprehender  👉🏻 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 @𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼𝗮𝗽𝗿𝗲𝗵𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿

🗂 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔 𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗖𝗘 - 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗘𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻.

📑 𝗖𝗘𝗥𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟.

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