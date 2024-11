Compró un lote, pero el vendedor no le brinda los servicios como marca la ordenanza.

Carlos Rodríguez es un vecino que eligió vivir en El Bolsón que hace 2 años compró un lote sobre la avenida Pastorino a tan solo seis cuadras de Plaza Pagano, grande fue su sorpresa cuando se enteró de que los servicios no estaban sobre los lotes que compró. Luego de reclamar al vendedor, hoy le inicia una causa judicial al municipio para que éste cumpla con la ordenanza que regula la venta de lotes.





“El 11 de agosto del 2022 firmamos la escritura traslativa de dominio del lote 12 que tiene 12 m de frente Por 40 de fondo donde por el lugar y la vista que tengo me gustó muchísimo y escrituramos y me enteré de que no tenía servicios cuando fui a pedir alumbrado público porque en Pastorino a esta altura es era una boca de lobo”, nos cuenta Carlos.

Seguidamente el desafortunado comprador relató lo que comenzó a vivir una vez que en el municipio dijeron que su lote no contaba con servicios públicos como marca la ordenanza que rige la venta de lotes en la localidad, “las empresas de servicios me dijeron que no figuraban sobre esta cuadra, no había red en esta cuadra, desde Pellegrini hasta Hube por acá no pasa ningún servicio, tuve que esperar un año y medio que me pusieran el alumbrado público”, relató Carlos.









A preguntarle qué pasa con el resto de las propiedades que están sobre Pastorino al 2500 Cómo tienen los servicios públicos Carlos explicó que la propiedad que él alquila los obtiene porque los ingresa por otra propiedad que tiene el mismo dueño sobre calle Hube, “es la única forma de contar con energía eléctrica gas cloacas y agua potable”, dijo.









Finalmente el hombre explicó que no solo se encuentra haciéndole un juicio a la persona que le vendió los lotes sin los servicios públicos sino también le inicia acciones legales al Municipio del Bolsón por permitir la venta de manera ilegal entiende Rodríguez, “estamos en etapa de juicio ahora en la cámara de apelaciones de Bariloche en lo civil y comercial y aparte le he mandado una carta documento a la municipalidad reclamando a la municipalidad que aprobó dicha mensura y habilitó la venta del fraccionamiento que fácticamente no estaban realizados los servicios y de cumplir el contenido del artículo 43 garantías a los fines de trabar la venta como garantía hasta que se ejecute las obras exigidas”, remarcó.