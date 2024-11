Día del empleado municipal: en su día charlamos con Edgarino González

Desde 1995 que trabaja en el área de espacios verdes del municipio local, en sus tiempos libres se dedica a darle vida a un vivero particular. En el día del empleado municipal charlamos con Edgarino González.





“Un año más para los empleados y nosotros cumpliendo las tareas que debemos cumplir como empleado y como quien dice somos la vista del pueblo con el tema de riego, de mantenimiento, limpieza, cuando no se hace riego se hace limpieza, siempre andamos en el barrido, en lo que sea siempre que sean las tareas que nos corresponde”, nos cuenta el hombre que tiene una mirada franca y sencillo en su expresión.













Al momento de recordar cómo era hace casi 30 años el trabajo en espacios verdes Edgarino achina los ojos buscando en su memoria y nos cuenta: “era muy manual todo, carretilla, manguera era otra cosa. Ahora estamos con otra tecnología, ahora hay parte que está todo programado que se riega en la noche, aprietan un botón y se va regando por sector así que se ha avanzado, se ha avanzado bastante desde el 95 hasta la fecha”, reflexiono.













Reconocimiento

Al ser consultado sobre si cuentan con el reconocimiento de los vecinos por la tarea que realizan González contó que como todo en la vida algunos sí y otros no, “Sí ahí hay gente que te reconoce el trabajo y gente que no. Es relativo, eso depende del lado de que lo mire personal, trabajador o no trabajador te reconocen y después hay otros que pasan y rompen todo, una lástima porque cuesta tanto hacer algo y los valores de todo, el trabajo en fin. Lo que hacemos en todos los compañeros hay gente que reconoce y hay gente que no, pero eso ya viene por otra parte no?”.













No lo cambiaría

Como si el destino nos diera una oportunidad para elegir cambiar la tarea que lleva adelante o continuar con la misma se lo preguntamos a Edgarino y su respuesta no nos sorprendió, “ No, no tengo por qué elegir estoy bien donde estoy y me falta poco para retirarme. Así que estoy muy conforme y sí tal cual acá voy a estar siempre que con el tema de riego, me encanta mi laburo”.









Seguidamente González recordó que entró al municipio allí por 1995 durante la intendencia de Pichi Dirazar, “después vinieron varios, que no lo tengo en este momento uno por uno pero pasaron varios Ricardo Guerrero , cacho Romera el anteúltimo casi. Así que han pasado varios pero bueno nosotros seguimos como siempre haciendo lo que nos corresponde”, sostuvo el trabajador que lleva 29 años de oficio y está a poco de jubilarse para seguir realizando la actividad que hizo toda su vida, pero en este caso en su vivero particular porque como él dijo ama las plantas y eso es su vida.