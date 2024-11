Dia internacional de la lucha contra la diabetes, este año bajo el lema bienestar y diabetes

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la lucha contra la diabetes y desde hace ya 10 años el centro de atención primaria de la salud del Barrio Fonavi en El Bolsón realiza una jornada especial este año contaron que la presencia de grupos de danzas y Zumba en vivo donde intentan destacar que el movimiento es el mejor aliado para luchar contra esta enfermedad. Noticias diálogo con los médicos Diego Eizmendi, Liliana koscienczuk, Alejandra Rojas quiénes son los organizadores de este evento que ya tiene un fuerte arraigo en la comunidad cordillerana.





Primeramente la doctora Alejandra Rojas se refirió al trabajo que se lleva adelante desde hace 10 años en el centro de atención primaria del barrio Fonavi, “ hoy hace 10 años que estamos en la prevención de la diabetes. Así que también estamos festejando eso y este año la idea es concientizar como siempre, este año el lema es el bienestar y diabetes. Cuando hablamos de bienestar diabetes estamos hablando de la Salud Mental y la diabetes que es muy importante en el paciente diabético y en cualquier persona”, enfatizó Rojas.









Falta de información o negación

Al momento de hablar de la diabetes le consultamos a la facultativa que es lo que principalmente sucede con aquellos que sospechan sufrirla y esto nos explicaba: “a veces se conoce poco o se niega también, porque a veces puedo llegar a tener molestias y no consulto, no pregunto, tengo miedo porque también puedo sentir miedo de hacer la consulta, que me aparezca la diabetes. Pero sí es importante consultar, sobre todo cuando aparecen síntomas”.





Cambiar el estilo de vida

En otro párrafo la doctora Liliana koscienczuk valoró el hecho de realizar actividad física y dejar de ser sedentarios, “retomando lo que dijo Ale, que es el bienestar el slogan de este año para la diabetes se hace hincapié mucho en la actividad física, en el bienestar, en lo psicológico porque lo más difícil es aceptar esta enfermedad y hacer los cambios. Básicamente son comer distinto, hacer más actividad física, cosa que de niños por ahí no fuimos educados y después de grande cuesta cambiar entonces, la idea es eso cambiar la cabeza y aceptar que todos tenemos que comer más sano. Qué alimentos comer y cuáles los que se pueden y cuál lo que no. Hay mucha información pero lo difícil es aceptar, aceptar lo que me está pasando y cambiar el estilo de vida y eso es lo que quisimos hacer hoy, vino un grupo de danzas folclóricas, vino un profesor e hicimos actividad física y esa es la idea”, remarcó la doctora.













¿Cómo afecta la diabetes al corazón?

Un hecho central, si tenemos en cuenta que la diabetes puede afectar a nuestras arterias esto fue claramente explicado por el doctor Diego Eizmendi, “la diabetes y las enfermedades que están relacionadas a la diabetes, (por eso hoy hablamos de bienestar), es decir no enfocarse solamente en el valor del azúcar sino también en otros aspectos de la salud que influyen mucho en el desenlace de lo que será esa diabetes en la salud de la persona es decir la diabetes genera daño a nivel vascular ya lo sabemos, pero genera mucho más daño cuando hay otros factores de riesgo que están mal controlados y por ejemplo tensión arterial, lípidos en fin otro otro montón de cosas”, explicó Diego.

Seguidamente hizo hincapié que la falta de actividad física es uno de los principales riesgos, “no hacemos actividad física, tenemos sobrepeso, es decir se van sumando incluso el tabaco también es un gran factor de riesgo que en los diabéticos pesa muchísimo. Es decir estamos tratando de concientizar no solo por reconocer la diabetes, consultar a tiempo, sacarle los tabúes, sino también en saber que la diabetes necesita un bienestar integral y necesita que el paciente se mantenga activo, saludable y tenga en sí un estilo de vida”.





Estilo de vida

Todo apunta, según hizo énfasis el doctor Eizmendi, a tener un estilo de vida saludable, “ se encamina todo hacia un estilo de vida más saludable, en todo aspecto, desde la actividad integral, porque uno puede tener la hemoglobina glicosilada que es el parámetro común de control de la diabetes, el azúcar entre comillas bien controlado, pero si uno fuma, no se mueve, si tiene una mala calidad de vida ,en otros aspectos probablemente la diabetes Igualmente pueda tener consecuencias negativas en su salud”, enfatizó el doctor.









Los síntomas

Entre los posibles síntomas de una elevación de la glucosa se encuentran los siguientes:





Mucha sed (polidipsia).

Sensación de mucha hambre (polifagia).

Necesidad de orinar continuamente, incluso de noche (poliuria).

Pérdida de peso, a pesar de comer mucho.

Cansancio.

Visión borrosa.

Hormigueo o entumecimiento de manos y pies.

Infecciones fúngicas en la piel recurrentes.