El Bolsón: preocupa la oferta en venta de tierras del INTA

Se conoció en las últimas horas que el estado nacional ya puso en venta tierras del Instituto Nacional de tecnología agropecuaria INTA en la provincia de Salta pertenecientes al proyecto del Cerrito, como así también el edificio de la fundación del instituto denominado edificio Cerviño en capital Federal de igual manera se detalló una serie de campos forestales que entrarían en las próximas ofertas a los potenciales compradores entre ellos figuran los campos forestales de El Bolsón y algunos de la región, la gran pregunta es qué pasará con Loma del Medio y sus 700 familias?, al igual que los atractivos turísticos Cabeza del Indio y Cascada Escondida. Noticiasdelbolson dialogó con el intendente contador Bruno Pogliano quien explicó que primeramente quiere leer la letra chica de este proyecto y si esta situación es real anticipó una severa oposición por parte de la intendencia:, “si es así, no vamos a dejar que esto se lleve adelante”.









La AABE ya puso a prueba la resistencia de la comunidad “inteana” al avanzar en la venta de un campo en Cerrillos (Salta) y del histórico edificio de Cerviño 3101, en CABA. Pero su plan es mucho más ambicioso y en una primera etapa involucra a 22 campos experimentales, que ya han sido mensurados y puestos a consideración de las autoridades.





Del documento interno y “confidencial” que publicó el sitio especializado Bichos de Campo, surge con claridad que perderán el control y manejo de sus terrenos varias de las Estaciones Experimentales más emblemáticas del INTA, como la de Balcarce, Pergamino, Concepción del Uruguay, Rafaela, Hilario Ascasubi, Anguil, San Pedro, Reconquista, Junín de Mendoza, El Bolsón, Río Negro, entre otros 22 campos.





Además en esta primera etapa del plan oficial se prevé la venta del edificio que posee el organismo en Esquel, en Chubut.





En total, esta lista de 22 experimentales y campos forestales se despliega sobre 30.874 hectáreas, de las cuales pasarían “a disponibilidad” de la AABE el 87,5% del total, es decir unas 27.019 hectáreas. Como “reserva” del propio instituto de investigación quedarían apenas 3.990 hectáreas.





El proyecto fue bautizado como “Plan de Acción Comercial Propuesto según superficies a disponibilizar”. En el caso de Medianos y Grandes Campos, se propone directamente la “venta en subasta pública”. Para lo que queda del año 2024 la idea es llevar adelante el “desarrollo de tramitaciones tendientes a la evaluación técnica, desafectación y obtención de autorización del PEN para enajenar los inmuebles”. A partir de 2025, se procederá al “desarrollo de operaciones de subasta pública de los inmuebles, continuando en forma semestral con el mismo proceso”.





En una segunda categoría de “pequeños, medianos y grandes campos”, la estrategia oficial incluye la “concesión de uso por un plazo de 1 campaña agrícola renovable y posterior venta por subasta pública”. En este caso, después del papeleo se propone para el primer semestre de 2025, la “evaluación progresiva de los campos licitados en 2024 para incorporar a procesos de venta, en forma conjunta con en el desarrollo de licitaciones públicas nacionales tendientes a otorgar la concesión de uso para explotación agropecuaria de otros campos”.









El documento “confidencial” establece claramente que esta será una primera etapa e incluye, en ese sentido, un largo listado de “otros campos del INTA” que podrían correr la misma suerte y que abarcan cerca de 100.000 hectáreas adicionales, aunque cerca de la mitad de estas (45.149 hectáreas) corresponden a un mismo predio ubicado en la AER Santa Victoria Oeste, en Salta.









El documento de esta nueva puesta en venta de predios del INTA aclara que “la delimitación de los polígonos a disponibilizar resulta tentativa y preliminar, encontrándose sujeta a determinación y validación definitiva mediando intervención de profesionales con competencia en materia de ingeniería agronómica, debiéndose considerar en dicho marco las condiciones del inmueble, del suelo, y de la unidad productiva mínima en la zona, entre otros factores”.









Leer la letra chica

Al ser consultado sobre esta noticia el intendente de El Bolsón contador Bruno Pogliano explicó que primeramente hay que leer la letra chica del proyecto y si esto es así como se plantea habrá una férrea oposición no solo de la intendencia sino de toda la comunidad, “No he tenido a mi alcance el decreto, hoy estuvimos de desde muy temprano reunidos en primer lugar con el gobernador de la provincia de Chubut con Ignacio Torres después tuvimos la presentación recién de la feria del libro y una entrega de un camión para la gente de barrido. En definitiva me entero por los medios de esta situación que obviamente que preocupa pero entiendo que no hay ningún tipo de posibilidad de una venta de una tierra que ya está pedida por el municipio y que tiene que ver con 700 familias y con una obra importantísima que está en ese lugar que es la de Loma del medio”, explicó el mandatario.





Luego Pogliano se refirió a los puntos turísticos, “en cuanto a los atractivos turísticos, en cuanto a la normativa también provincial que declara eso como reserva provincial y que se está trabajando también en ese traspaso hacia la provincia, desde el INTA, no creo que pueda tener lugar una venta. Obviamente que de avanzar en ese sentido nos vamos a oponer totalmente porque consideramos que esos atractivos naturales pertenecen a El Bolsón, a la biósfera y a la naturaleza, no a un a un privado que pueda adquirirlo”, aseguró.









Acciones

Finalmente al consultarle si se realizarán algunas acciones preventivas para evitar que esto suceda el intendente sostuvo: “primero que nada voy a leer el decreto y ver qué exactamente están determinadas las tierras que estamos hablando y si eso es así obviamente vamos hacer un pedido de rectificación del mismo, que el decreto no contenga las mismas y que podamos obviamente tener la tranquilidad y que no va a haber ningún tipo de intento, Que obviamente de haber un intento va a haber una posición muy grande tanto del gobernador como nuestra local y eso no va a prosperar. pero en definitiva para llevar la tranquilidad a la sociedad y decir que que estamos en eso, vamos a leer el decreto con detenimiento y de ser necesario hacer algún tipo de presentación judicial para poder frenar es avanzada”.





Reuniones con la AABE

En esas reuniones que tuvimos en particular fueron sobre la tierra de gendarmería tanto el barrio Arrayanes como del predio que hoy está en posesión del procrear del banco hipotecario, “hablamos de diversos bienes del estado y en ningún momento se tocó el tema de la tierra del INTA y mucho menos de Cascada Escondida y de Cabeza del Indio”, contó Pogliano.





