El Bolsón: Thalasselis se reunió con trabajadores y referentes del hospital

A poco de su asunción el nuevo ministro de salud de la provincia de Río Negro Demetrio Thalasselis se reunió con referentes del hospital de área de El Bolsón y también con los gremios que los representan. Más tarde en diálogo con la prensa confirmó que aceptó la renuncia del director Oscar Panomarenko y también adelantó que Mirna Lamberto no será la nueva directora del hospital, sobre el sucesor explicó:” el nombre del nuevo director todavía no está decidido y estamos escuchando todas las sugerencias ” dijo el ministro.





Al ser consultado el ministro de salud sobre el sucesor al director del hospital de área del Bolsón explicó: “Todavía no nosotros estamos entrevistándonos con todos los representantes, con cada una de las áreas del hospital, estamos escuchando en primera persona las situaciones buenas y malas que se han dado durante la gestión anterior sobre lo que no se hizo bien lo vamos a corregir, sobre las cosas que sí suceden y son correctas en el hospital las vamos a potenciar, hace hoy 15 días que iniciamos la gestión en el Ministerio de salud por eso demoré un poquito más en llegar a El Bolsón”, explico.













Sobre la situación del nosocomio agregó “me encontré con un hospital que tiene una infraestructura que es adecuada, con las condiciones de higiene, de seguridad que son adecuadas, con algunos faltantes en insumos sobre los cuales estamos trabajando desde antes de asumir la gestión y sobre lo cual se han asignado partidas presupuestarias para mejorarlo. También estamos trabajando fuertemente e intensamente y con mucho esfuerzo de los ríonegrinos y del gobierno para mejorar las condiciones de remuneración de las guardias para el personal médico, generar incentivos de arraigo que permita atraer nuevos profesionales hacia hacia nuestras localidades, el camino es el trabajo y es el diálogo no hay otro camino, el entendimiento entre todas las partes, el entendimiento en Pos de la atención de los pacientes, porque cuando los malos entendidos o las malas relaciones afectan los servicios asistenciales no es correcto”, aseguró Thalasselis









Dirección dialogada

En relación a la dirección del hospital confirmó que aceptó la renuncia del actual director Oscar Panomarenko y también se refirió al futuro de una de las personas que era nombrada como sucesora, “el doctor Panomarenko presentó su renuncia, se la he aceptado y Mirna Lamberto no va a estar designada ni en el hospital de El Bolsón ni en la zona sanitaria. Tenemos propuestas que nos han acercado desde la organizaciones y de sectores del hospital. Vamos a escuchar a todos, quiero ver los proyectos de trabajo, los proyectos directivos para cada una de estas personas que han propuesto y la autoridad sanitaria es el Ministerio de salud, analizado definiremos en base a la escucha y al diálogo quién será el próximo director, tal vez hoy no esté resuelto esto y eso no significa que se postergue ni mucho menos pero queremos tomar una decisión que sea adecuada y que prime el proyecto asistencial para los pacientes de la localidad. Porque de ese proyecto deriva la salud la salud de las personas que hacen al desarrollo social de la localidad, de la provincia y del país”.









Tomógrafo

Finalmente el nuevo ministro de salud se refirió al tomógrafo que ya debería estar funcionando sin embargo faltan los últimos certificados que tienen que aprobar los técnicos de la empresa Siemens, “Sí está muy próximo a funcionar y la verdad que viene a complementar muy bien este hospital. Esa tecnología en términos de diagnóstico y en términos de resolución”.









Además valoró la reunión mantenida con el intendente de la localidad contador Bruno Pogliano sobre el cual aseguró que fue muy positiva, “el intendente nos ha recibido muy bien, la voluntad de Él y de su equipo es de trabajar por el hospital y por la salud de la comunidad, entonces tenemos el mejor escenario para para salir adelante de este tema, lo que también tenemos es deficiencia de profesionales que vamos a tener que atraer hacia nuestra región con la ayuda de todos”.





Terapia intermedia

Finalmente y en relación a la situación de la terapia intermedia que desde hace ya un par de meses se encuentra cerrada Thalasselis explicó que es una situación que se debe pura y exclusivamente a la falta de profesionales y que con estas nuevas medidas tomadas desde el Ministerio a su cargo esperan que haya profesionales médicos interesados en radicarse en la localidad para poder volver a poner en funcionamiento ese espacio.