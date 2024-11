Jorge Cuevas es el nuevo titular en el SPLIF El Bolsón

A partir de esta semana el SPLIF El Bolsón cuenta con nuevos responsables al frente de la central. El nuevo jefe de central luego de la salida de Julio Cárdenas es el ex sub jefe Jorge Cuevas en tanto que el flamante sub jefe será Marcos Barría, ex jefe de Operaciones de la institución. A partir de este movimiento, la estructura del SPLIF se termina de reacomodar antes de una nueva temporada de incendios.