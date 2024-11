Los parques nacionales celebran un nuevo aniversario, Rusak valoro el roll del turismo en la actividad de conservación

Como cada 6 de noviembre los parques nacionales de la República Argentina celebran su creación este año se celebran los 121 años desde que el presidente perón por decreto dejó creada la asociación de parques nacionales, Esto fue a instancias de que primeramente el perito Francisco Pascasio Moreno donara parte de sus tierras para preservar las bellezas escénica que luego se traduciría en el cuidado del medio ambiente. En Lago Puelo el intendente del parque Sergio Rusak destacó la sinergia que debe haber entre el turismo y los parques nacionales Indicó que uno sin el otro no puede persistir.

Este día se conmemora el día de los parques nacionales en conmemoración a la fecha de la carta que firmó el perito Moreno donando las primeras tres leguas cuadradas para la creación de un área protegida, en esa época hace 121 años fíjense que estamos en Argentina 121 años, ese día se decía por su belleza escénica todavía no existía la palabra Ecología y después un presidente de la nación por un decreto estableció que la fecha de esa carta sea el día en conmemoración a los parques nacionales de Argentina”, contó Rusak.









Selva valdiviana

Más adelante el intendente del Parque Nacional primero mencionó la gran cantidad de turismo que se encuentra un día como hoy recorriendo el parque y además destacó las bondades que tiene el mismo que lo diferencian de otros parques nacionales como es la selva valdiviana, “Lago Puelo está hoy con mucho turismo sorprendente para la época, pero nuestro parque tiene como su principal valor de conservación en virtud de que es una cuenca pacífica que drena para el Pacífico y que está muy bajo sobre el nivel del mar, tiene la particularidad de representar flora típica de la selva valdiviana en la República Argentina. Flora que no está representada en otros parques nacionales de la región, Nahuel Huapi está mucho más alto 760 metros snm, Los Alerces tiene una incursión pero diferente a la de Lago Puelo. Así que el brazo occidental del lago tiene esta característica que hace que sea de un valor especial y único”, aseguró.













Turismo o conservación

Muchas veces la palabra conservación se encuentra reñida con la de el turismo sin embargo en esta ocasión el intendente del Parque Nacional que a uno sin el otro se le hace muy complejo subsistir, “nosotros somos un organismo de conservación y necesitamos aportar a la economía nacional también recursos. Entonces siempre se suele dar esta disyunción de conservación versus turismo y yo hace muchos años que trabajo en parques, 6 de noviembre también es una fecha clave para mí porque el 6 de noviembre del 83 a mí me aprobaban el curso de guardaparque, en estos años lo que he aprendido es que el turismo es una herramienta necesaria para la conservación por dos razones fundamentales, lo que no se conoce no se valora y lo que no se financia no se puede conservar”, explicó Rusak.













Seguidamente agregó : “entonces necesitamos del turismo, necesitamos de la visita de la gente para que la gente nos aporte, para que la gente mueva la economía cercana a los parques nacionales y esto retorne como una fuente de financiamiento para ser más y mejor conservación”, sostuvo el intendente del Parque Nacional Lago Puelo que conjuntamente hoy, en su haber propio, cumple 41 años de servicios.