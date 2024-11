“Me siento inseguro”, asegura Danilo Diaz victima de un nuevo robo

Fueron los dichos del vecino Danilo Díaz quien fue víctima de un robo muy violento en su domicilio, el domingo desde las 14hs cuando se ausentó para dar una vuelta por la comarca. Cuando regresó a las 17hs habían destruido a patadas la puerta del acceso a su vivienda y luego de revolverla se alzaron con varios elementos y una televisión de grandes dimensiones.





Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con el vecino Danilo Díaz quien vive en la zona sur de El Bolsón y se mostró realmente desolado al contar cómo fue que se suma a las víctimas de la inseguridad que vive El Bolsón según él mismo asegura, “ingresó a nuestro domicilio una persona, aparentemente por lo que se pudo ver ingresó por el paredón de la escuela Ford y aprovechando que no estábamos, reventó la puerta de acceso literalmente, subió al departamento en planta alta nos robó el televisor, estuvo revolviendo la casa y se fue tranquilamente como pancho por su casa el domingo entre las 2 y las 5 de la tarde”.





Más adelante y al ser consultado sobre si dio cuenta a los efectivos policiales días con todo, “Sí llamamos a la policía vinieron, vinieron no te digo de inmediato porque tampoco son una luz, demoraron en venir, con mucho no sé… profesionalismo pero una parsimonia que me llamó la atención, no pueden hacer nada pero te toman nota y esto y explican y escriben después vino, como a la hora vino una persona a ver si podía sacar rastros, la verdad que pasamos un momento bastante desagradable”.





Puras palabras y poca acción

Con todo, el vecino se refirió a una entrevista que había escuchado anteriormente en radio ciudad 100.7mhz, “acabo de escuchar, si me permite, hablar a una persona que creo que era del Consejo de Seguridad de El Bolsón que le entregaron una nota al gobernador y suena muy lindo en las palabras pero en la realidad no es una cosa nueva lo que nos está pasando, que digan que El Bolsón está creciendo bueno menos mal que se están dando cuenta”, aseguró con ironía.

Más presencia policial

En relación al accionar policial el vecino no dudó en responder: “a la policía yo le pediría por favor que los domingos recorran. Mira yo te estoy hablando de la zona Sur, Imagínate los barrios retirados de El Bolsón no andan haciendo patrullaje, caminando por las veredas caminando, no se ven jamás por la zona Sur, pasa un patrullero de vez en cuando con tres policías no entiendo por qué tres policías arriba un patrullero puede andar uno solo dos y uno caminando por las veredas tanteando los negocios, mirando”.





En materia de seguridad somos un desastre

“Realmente yo escucho siempre a las autoridades municipales que están diciendo cosas que ya sabemos, al jefe de policía que hace unos relatos que parecen unas novelas, qué sé yo pero el asunto es que hablemos lo que es lo que corresponde El Bolsón en medida de seguridad estamos siendo un desastre, no puede ser yo creo que las personas que están escuchando esto van a escucharme y van a coincidir, es más lo que les voy a decir los domingos de las 2 a las 5 de la tarde familia no salgan a pasear porque los chorros salve que todos salimos a pasear y la policía no anda. Esto es algo que se lo discuto a cualquier autoridad o funcionario y a ver qué me van a decir”.





Finalmente el vecino quien asegura que se siente inseguro en esta localidad se preguntó qué pasa con la seguridad durante todo el año porque hablan de refuerzos para la temporada estival y los puntos turísticos pero los robos se suceden todos los días, “ se están preocupando en traer refuerzos de policía para la seguridad, para los hechos en los lugares turísticos ¿y los 360 días del año que vivimos en El Bolsón? pagamos los impuestos al pedo, perdóneme la expresión pero es la verdad porque necesito ver actividad que el gobernador se preocupe me alegro, que el intendente le informe me alegro, que el policía salga en la televisión diciendo que esto aquello, bueno pero queremos ver a la policía en la calle y que nos cuiden un poco más”, pidió Diaz.