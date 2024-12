130 familias piden seguir trabajando.

Son integrantes de la feria que se monta en la plaza Ceferino en el barrio San Francisco según sostienen Tenían un acuerdo de palabra con el municipio local que ahora les está negando poder montar la feria y de esta manera ganarse el sustento diario.





Cristina Cerdas es la referente de las 130 familias y esta mañana en diálogo con Noticias del Bolsón explicó: “ nos llegó un mail donde nos comunican que la feria no está autorizada, que no se puede realizar” la firma la señora Adriana del Agua, nosotros desde el mes de octubre estamos con las notas para que la feria sea legal y esté autorizada, como corresponde comentó Cristina.

La vecina dijo que realizaron los pasos que se les solicitaron, en su inicio hablaron con Marcela Becares de Desarrollo quien los derivó con Adriana del Agua y ella nos explicó que nos dirigimos a Producción con Federico Bauer. Logramos encuadrar esta feria entre las ferias itinerantes barriales dijo Cerda.

A su tiempo “estamos preparando todo para este fin de semana , cajas para vecinos/as que necesitan y fue terrible recibir el mail que nos decía que no podíamos continuar con la feria, nosotros estábamos autorizados "culminó Cristina.





Respuesta del municipio local.





Sra. CRISTINA CERDAS

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en relación a vuestras NOTAS Número 7386 y 7496 sobre el funcionamiento de la feria denominada "Feria Ceferino" la cual no se autoriza en razón de que no cumple con los requisitos legales y administrativos necesarios. En primer lugar, dicha feria no cuenta con la autorización del Honorable Concejo Deliberante, requisito fundamental para su habilitación. Además, no se ha registrado la conformidad de la junta vecinal correspondiente, algo indispensable para garantizar la aceptación de esta actividad en el ámbito local.

Asimismo, la feria Ceferino no se encuentra reconocida oficialmente ni autorizada para su funcionamiento, lo que constituye una clara contravención a las normativas vigentes. Por último, es importante destacar que esta feria no está incluida dentro del cronograma oficial de ferias aprobado para el mes de diciembre, lo cual refuerza la irregularidad de su organización y desarrollo.

Atentamente