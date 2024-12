Alerta meteorológica para la región hasta el lunes 30/12

Desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego advierten sobre condiciones que favorecerán la formación de tormentas en la región. Se esperan temperaturas elevadas en la zona, especialmente el domingo. Ese día se prevé la aproximación de un frente frío: esta situación provocará un importante incremento de la intensidad del viento.

El lunes, se notará un descenso de las temperaturas y se prevén precipitaciones en zona cordillerana.





🔥Por eso solicitamos la colaboración de la población para evitar el uso de fuego al aire libre, no manipular herramientas que emitan chispas, no arrojar basura, revisar el estado de instalaciones eléctricas y no arrojar cenizas al exterior.

🚨Ante cualquier columna de humo dar pronto aviso al 103