Dos empresas oferentes se presentaron para cubrir la RTO en El Bolsón

El pasado martes se llevó adelante la licitación pública para las empresas que estaban interesadas en llevar adelante la revisión técnica vehicular obligatoria en la localidad de El Bolsón. En diálogo con Noticias del Bolsón el delegado de vialidad rionegrina Enrique Ibarra confirmó que dos que estas dos empresas ahora comienzan la etapa de verificación y luego se determinará de qué manera brindaran el servicio.





Desde hace un año que la verificación técnica vehicular no se puede realizar en la localidad de El Bolsón en virtud de esto el propio presidente de la empresa vialidad rionegrina Raúl Grund realizó las gestiones pertinentes que llegaron a buen puerto el pasado martes cuando dos empresas se presentaron para poder ganar la licitación y de esta manera brindar el servicio en la localidad, “ la verdad que es una muy buena noticia para todos los vecinos de El Bolsón y también de la comarca esto de poder contar nuevamente con la verificación acá en el lugar”, celebró el funcionario.





Seguidamente explicó que esto surge en realidad por la gestión realizada por el presidente de Vialidad Rionegrina Raúl Grund, “vialidad provincial tiene bajo su órbita todo lo que tiene que ver con las plantas verificadoras con la RTO, la provincia se divide en tres jurisdicciones, en tres zonas: zona este, zona centro y zona Oeste. El Bolsón está dentro de la zona oeste, no solamente El Bolsón sino también está Catriel, Cipolletti, Bariloche y El Bolsón como todo el mundo sabe Bariloche ya cuenta con su planta fija y de alguna manera también le garantiza a todos los vecinos de El Bolsón poder realizarla allí, lo cual de alguna manera también no es muy cómodo porque la gente acostumbraba a hacerlo en Rivadavia y Hernández y ahora desde hace un año no se pudo realizar más allí”.





Dos empresas

Sobre la licitación que se llevó adelante el día martes Ibarra confirmó que se presentaron dos empresas, “ahora está en un proceso de análisis la oferta y una vez que se define y se le adjudica a la empresa la empresa puede optar por dos posibilidades o poner una planta móvil o poner una planta fija puede optar por poner una planta fija y llevar adelante las revisiones los 365 días del año o de manera obligada y está en el pliego al menos cumplir con con dos verificaciones al año”.













Desde cuándo

Finalmente y al ser consultado desde cuándo comenzaría a operar la empresa ganadora de la licitación Ibarra detalló: “la concesión actual vence ahora el 31 de diciembre la oferta está en análisis y la nueva empresa ya empezaría a entrar en vigencia a partir de los primeros días de enero. No está definido qué día vendría a El Bolsón en caso ya de iniciar el primer mes del año pero sí dentro de ese plazo seguramente va a estar acá”.





En el predio de vialidad rionegrina

Sobre el lugar donde podría estar emplazada si la planta es móvil Ibarra aseguró que el predio que posee vialidad rionegrina está en condiciones de albergar la planta, “ si es la planta móvil seguramente nuestro predio podría ser el lugar, porque el predio reúne las condiciones como para poder hacerlo: es amplio, en caso de lluvia tenemos también la infraestructura como para poder llevarlo adelante, están dadas las condiciones para poder darle inicio a esto que es tan importante y que de alguna manera hoy es un contratiempo para todos los que tienen que realizarla en Bariloche, no solamente por por los tiempos sino por cuestiones económicas”.





Decisión del gobernador

“La gente ya lo venía solicitando, hemos mantenido varias reuniones con el intendente en conjunto con el presidente de vialidad el ingeniero Grund y también obviamente esto forma parte de una decisión que ha tomado el gobernador Alberto Wertetilneck de poder incluir a El Bolsón porque no estaba incluido dentro de los pliegos de licitación y por eso no venía la empresa”, aseguró Ibarra.