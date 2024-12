El Bolsón: municipales nucleados en UPCN comienzan con medidas de fuerza

El pasado miércoles los trabajadores de la Unión Personal Civil de la Nación de toda la provincia de Río Negro realizaron una jornada de retención de servicios. Esta mañana los trabajadores municipales de El Bolsón luego de realizar una asamblea decidieron llevar adelante también una medida de fuerza similar que comenzará el próximo día lunes con retención de servicio por un par de horas y de no tener una respuesta favorable se va a ir agudizando señalaron.





Esta mañana los trabajadores de espacios verdes del Municipio del Bolsón nucleados en el gremio UPCN realizaron una asamblea y plasmaron la realidad que viven. Según destacan falta indumentaria y sobre todo una recomposición salarial, en tal sentido noticias del bolsón dialogó con la delegada gremial Rosa Meza quien explicó: “se decidió la retención de servicios, nosotros la vamos a empezar a hacer el día lunes y va a ir en aumento”, adelantó y agregó que el resto de los días estarán en la asamblea.





Escalonada

Sobre Cómo será la retención de servicios mesa sostuvo: “ en principio se había decidido en la asamblea retención de la jornada completa, pero estuvimos llamando a la parte de legal y técnica de nuestra central de Viedma y nos recomendaron que para resguardo de los compañeros sea en ascenso el lunes 3 horas, el martes si fueron tres vamos a cuatro, Si fueron cuatro vamos a 5, para finalizar con una asamblea de jornada completa y continuar con retención de servicios en la jornada completa si no tenemos novedades”.

















Los compañeros No dan más

A su tiempo el delegado de los municipales ante la UPCN Roberto Cardozo agregó: “ viendo el tema que no hay novedades de aumentos, junto a los delegados estamos viendo de comenzar a partir del lunes con las retenciones y asamblea, porque no hay ninguna novedad al respecto de llegar a una acuerdo”.





Hace un año

al consultarle al referente de los trabajadores Cuándo fue la última vez que recibieron indumentaria Cardozo no dudó en responder que Esto fue hace un año que si bien hace un poco el intendente entregó indumentaria lo hizo a una parte muy pequeña de un sector no al resto de los trabajadores, “ el pedido de los compañeros es de ropa, el tema de los botines, además, estamos viendo varios puntos y se han mandado muchas notas como la compañera y el compañero han dicho y no hubo respuestas. También se está viendo también el tema de Obras Públicas donde están los compañeros trabajando de manera insalubre, hace poquito se ha quemado parte del espacio y todavía no se ha habido reparar el área, pero a eso se le suma el tema de la percepción y porque ya no se aguanta más, los compañeros no aguantan más”, enfatizó Cardozo.

Finalmente la medida comenzará el próximo lunes con 3 horas de retención de servicios y de no tener respuestas el martes será de 4 horas y así sucesivamente hasta llegar a una retención de servicios de jornada completa esto afectará a todas las áreas del municipio donde estén nucleados los trabajadores agremiados a la UPCN.