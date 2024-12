El Bolsón: Piltri Quinteto participará del Festival de las Nubes Jazz y +

La primera edición de este evento rinde homenaje al histórico Festival Internacional de Jazz de El Bolsón. Esta propuesta se extiende más allá del jazz y abre un abanico de géneros musicales y actividades culturales en espacios abiertos y naturales de la localidad con la participación de más de 200 artistas en diferentes escenarios.





El concierto del ensamble Piltri Quinteto se llevará a cabo este domingo a las 14 horas en el Bosque Tallado donde se podrá disfrutar de un variado repertorio que incluye All of me de John Legend, Llegada de la Reina de Sheba de George Frederick Handel, Arioso de Johann Sebastian Bach y Flower Duet de Leo Delibes, entre otras interpretaciones.





El Festival contará además con una feria de vinilos, discos, y cultura analógica. El cronograma completo del evento se puede encontrar en el perfil oficial de instagram del festival @delasnubesjazz





De esta manera, el Gobierno de Río Negro a trvaés de la Secretaría de Cultura continúa acompañando los diversos eventos culturales que se generan el territorio provincial.

Con entrada libre y gratuita el Festival se llevará a cabo durante el próximo fin de semana en El Bolsón donde ensamble de la Filarmónica de Río Negro ofrecerá un concierto el domingo 15 a las 14 horas en el Bosque Tallado.