El Bolsón propone jornadas de evangelización y sanación interior

Desde el pasado jueves y hasta el próximo sábado la parroquia Nuestra Señora de Luján de El Bolsón es la sede donde el predicador Jaime Silva oriundo de la ciudad de Valdivia, Chile, junto a nutrido grupo de colaboradores estará realizando estas jornadas evangelizadoras y de sanación interior.





Noticias del Bolsón dialogó esta mañana con el predicador quien destacó, “en esta ocasión quisimos venir con más personas, un equipo fortaleciendo un poco, acompañando a las personas que asisten a estas jornadas para poder vivir la experiencia. La experiencia de la fe, que es una experiencia no es algo tan intelectual y en estos tiempos se hace tan necesaria para lo que estamos viviendo, a veces la gente está sobrecargada de preocupaciones, de la vida familiar, de la vida económica, etcétera creo que a veces hay que hacer un alto en la vida y tenemos que dejar a Dios ser Dios”, detalló Jaime Silva.





Sobre la jornada

En relación a de qué se trata esta jornada de evangelización y sanación Silva agregó, “es una jornada donde podemos hacer una mirada sobre un camino que a veces en la iglesia católica antiguamente no se tocaba que es la sanación interior. Bíblicamente la sanación interior tiene que ver con la sanación de los sentimientos, la sanación de las emociones, la sanación de los impulsos desordenados que a veces uno tiene arrebato y uno dice oye porque reaccione así? bueno todas esas cosas tienen una una raíz y a veces nosotros oramos por síntomas pero no oramos por la raíz qué es lo que produce ese desánimo, esa pena, esa tristeza, esa situación que a veces me angustia y uno dice ¿De dónde viene esta angustia? entonces la sanación interior comienza a partir del corazón por decir así. Bíblicamente y va a atacar también la parte física porque si cuando hay sanación interior, también la hay exterior. Nosotros somos una totalidad”, aseguró Silva.









¿Cuándo y dónde?

Sobre cuándo y dónde se realizan las jornadas en el predicador explicó, “Ya hemos comenzado ayer jueves a las 18 horas, hoy también viernes continuamos a las 18 horas y mañana sábado vamos a hacer una jornada como una mini retiro desde las 4 de la tarde y finalizamos 8 de la noche con la misa y oración por los enfermos. Así que tendremos una larga jornada pero hermosa en la parroquia nuestra señora de Lujan.