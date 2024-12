El Bolsón: un nuevo hecho de violencia callejera conmueve a la comunidad

Durante la mañana del día domingo y luego de una jornada bastante agitada en la zona de boliches, personal policial debió detener a una persona de 35 años de edad cuando le daba patadas en la cabeza a otro hombre que estaba tirado en el piso. Luego de la detención que se produjo el juez de paz cerca del mediodía dictaminó que el agresor quede en libertad en virtud de que el agredido en ningún momento se acercó a realizar alguna denuncia.













Esta mañana el comisario Miguel Ángel Mariñanco titular de la unidad 12 de policía local confirmó esta situación e hizo hincapié en el nivel de violencia que se está notando en las calles sobre todo en el sector de la nocturnidad, “ el día de ayer en horas de la madrugada pasando la hora 06 aproximadamente tomamos conocimiento de personal que se encontraba cubriendo la desconcentración de los boliches bailables sobre un incidente en avenida San Martín y Dorrego, allí se produjo una pelea ahí entre alrededor de tres o cuatro personas por lo que interviene enseguida el personal y se observó de que uno de los agresores efectuó una patada sobre la integridad física de una persona el cual se encontraba tirada. Así que intervino personal procediendo a la detención de este sujeto un masculino de 35 años de edad por infracción contravencional”, detalló Mariñanco.

Seguidamente el funcionario policial explicó que el agresor permaneció detenido en la unidad hasta alrededor de las horas 12 del mediodía donde el juez de paz el doctor Muscillo dispuso la libertad del mismo.





Sin denuncia

En otro párrafo Mariñanco explicó que la víctima en momento, aprovechando que el agresor era reducido se levantó y se retiró del lugar por lo que no se le pudieron tomar los datos, “en el momento que el personal realizó el procedimiento de la aprehensión del agresor el masculino el cual habría sido agredido se retiró del lugar. Consultamos en el hospital local si había sido atendido pero no pudimos establecer la identidad de esta persona, como así tampoco si el mismo se presentó en el hospital local. Hasta el momento no ha radicado ninguna denuncia en esta comisaría”, confirmó el comisario.









Cada vez más violencia

Finalmente el titular de la unidad 12 de policía local sostuvo que se observa cada vez más violencia a la salida de los boliches, “Sí sí eso es ya de todos los fines de semana, vienen con un problema que salen del interior del boliche y se produce la agresión física ya en el exterior, si bien personal policial efectúa la cobertura de seguridad en la zona céntrica estas personas Igualmente se agreden físicamente entre ellos aprovechando cualquier circunstancia”.





En simultáneo

Cabe destacar que en momentos que se producía esta agresión el personal policial estaba deteniendo a un hombre que golpeaba a su novia también en la misma zona de boliches en virtud de la violencia con que se generó esta pelea callejera en la intersección de San Martín y Dorrego los efectivos policiales debieron dejar de asistir a la mujer golpeada para detener al agresor del hombre que estaba tirado en el piso.