Bomberos investigará llamados dando falsos datos de accidentes

El día sábado denunciaron un accidente con vuelco y resultó tan solo ser un vehículo que al no estar bien estacionado colisionó contra un árbol sin ocupantes, sin embargo la alerta que dieron hizo movilizar a las unidades de emergencia con equipos especiales. El detonante fue un llamado ocurrido el día domingo dando cuenta de un accidente y posterior vuelco en el acceso norte a El Bolsón en cercanía de la planta del gas. Esto generó confusión con otro accidente que había ocurrido dos horas antes en el sector de Los Baguales, jurisdicción de San Carlos de Bariloche.





Varios han sido los incidentes viales donde se recibe la alerta por parte del cuartel de bomberos dando cuenta de un accidente con posterior vuelco con personas atrapadas esto genera que el personal de bomberos voluntarios salga equipado y en unidades previstas con una serie de herramientas específicas sin embargo cuando llegan al lugar se encuentran como en el caso del pasado viernes de un vehículo de turistas que por no haber colocado el freno de mano cómo corresponde terminó colisionando con un árbol sin embargo no había urgencia alguna y terminaron provocando una salida que no solo ocasiona gastos innecesarios sino también una preocupación y estrés a los bomberos voluntarios.

El hecho que colmó la paciencia de los bomberos voluntarios ocurrió ayer pasadas 20:30 horas cuando volvieron a recibir otro llamado hablando de un siniestro con un vuelco y personas atrapadas esto habría ocurrido según la denuncia en la recta ubicada en la zona de la planta del gas unos 12 km al norte de El Bolsón una vez llegados al lugar el personal de bomberos junto a seguridad Vial se encontraron con que no había tal incidente por lo que continuaron hasta el puente de El Foyel distante a 35 km de El Bolsón para darse cuenta de que era una falsa alarma.

Esta mañana el jefe del cuerpo activo del cuartel de bomberos voluntarios Enzo Navarro confirmó que se están investigando los números de teléfono que a pesar de que figuren como privados el sistema operativo que tienen en el cuartel de bomberos les permite tener el número y las grabación de la llamada para determinar si hay algún tipo de mala intención en el llamado de ser así explicó que harán pagar la sanción que le corresponde a quien esté denunciando falsamente.