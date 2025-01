La destilería de Whisky reconocida internacionalmente La Alazana debió parar su producción por falta de agua.

Así lo confirmó su propietario Néstor Serenelli, quien destacó que por la falta de agua debe frenar su producción y garantizar la seguridad de su emprendimiento ante un eventual situación de riesgo de incendio como ya se vivió en el 2021. sobre la causante de esto fue contundente al explicar, “no se puede repartir lo que no hay”, en franca alusión al manejo discriminado del agua en Las Golondrinas.





“Nos pasó esto durante los últimos días, empezaron de vuelta a cortes programados en Golondrinas, pensamos que ya eso no lo íbamos a volver a vivir como en el 21, nos preocupa mucho, tenemos que lamentablemente parar la producción porque para nosotros es uno de los insumos más importantes que tenemos para nuestra producción es el agua, pero bueno ya en estas situaciones y entrado el verano ya no nos preocupa tanto el tema de haber parado de producción sino el tema de los incendios, no tener agua durante más de 12 horas por día porque entre que se vuelven a recargar todos los caños hace que el tanque australiano que tenemos, que es el tanque que utilizan normalmente los bomberos, lo ha utilizado el servicio el manejo del fuego en el incendio grande del 21, nos preocupa que ese tanque se quede sin agua ante un incendio”, contó el vecino muy consternado.





Rápidamente Serenelli agregó que el agua de ese tanque salvó varias viviendas, “estamos contentos que nuestro tanque ha salvado varias casas, que los bomberos fueron recargando ahí y agradecemos que en ese momento teníamos ingreso de agua. Así que el tanque no bajaba su nivel, hoy estamos muy preocupados, así que tuvimos que priorizar este tema de los incendios para cuidar el agua y parar la producción”.













Priorizar la seguridad ante la producción

Más adelante y al consultarle sobre si es una temporada perdida Serenelli no dudó en contestar:, “Sí, es una temporada perdida porque nosotros ya en el 21 después cuando se quemaron las mangueras estuvimos seis meses con la producción parada y habíamos considerado seriamente abandonar el lugar e irnos a otro lado, pensamos que no lo íbamos a volver a vivir porque entendemos que se pusieron mangueras nuevas, pero parece que nada pasó”.





Una carta para reyes

Ante la consulta sobre si pudo contactarse con gente de servicios públicos o el propio intendente de Lago Puelo, el productor reconocido mundialmente y que su emprendimiento ha puesto en el mapa internacional al paraje Las Golondrinas y, a la misma localidad del Lago Puelo explicó: “No nada, no pudimos, no tenemos respuestas. Tratamos de contactarnos, le hemos mandado un mensaje a la gente de Lago Puelo, al intendente le hemos mandado mensajes, nos dijeron que el 6 de enero recién podamos pedir una cita para charlar sobre el tema, estamos realmente estamos muy tristes, la respuesta de servicios públicos de la municipalidad que nos dijeron que no podía hacer nada, que hay vecinos que riegan, ¿ cómo no vamos a regar?, hay gente que tiene cabañas, que tiene piscinas, que vive del turismo, no puede vivir en un desierto, es natural, es lógico que pueda regar. Entiendo que el recurso es limitado, lo entiendo lo comprendo hace 20 años que estoy acá, sé cómo es, pero si el recurso es limitado por qué no se le dice a la gente que viene se instala acá, se le dice mire, usted no va a poder tener el agua o sea si cada vez somos más, cada vez somos más, cada vez somos más y no tenemos inversiones en el sistema de agua para poder repartirla y el formato va a ser cortarla la verdad que no lo entiendo”, aseguró el productor.









Falsos anuncios de campaña

En otro párrafo y consultado sobre los anuncios realizados en época electoral sobre reformular el sistema de abastecimiento hídrico para el paraje, captar agua de el arroyo Corbata y otras soluciones que se proponían que pareciera ser no avanzaron Serenelli explicó: “Yo no tengo idea que anuncios hizo. Yo realmente estaba muy ilusionado porque el verano pasado no lo habíamos tenido, pero hemos hemos vuelto a esto, hemos vuelto a los cortes que realmente es insólito, ya te digo me preocupa mucho más el tema incendio, fíjate nosotros tenemos sistemas de incendio, tenemos nuestras bodegas que las tenemos que cuidar, tenemos un sistema de incendio propio que se activa incluso hasta con grupo electrógeno por si llegar a haber corte de luz, han venido los bomberos de Lago Puelo a ver cómo funciona, a entrenarse, tenemos un sistema de protección a todas nuestras instalaciones en las cuales hemos hecho una inversión muy grande, no nos puede faltar el agua, tenemos gente empleada, trabajamos, pagamos nuestros impuestos, lo único que queremos es el lógico que queremos que no nos corten el agua”.









Repartir lo que no hay

En relación a por qué se da esta problemática, Serenelli si bien no lo dijo puntualmente, hizo referencia a los nuevos emprendimientos inmobiliarios que se ven multiplicados por el paraje, “Yo sé que ahí hay una cosa que sí es cierta, <no se puede repartir lo que no hay y ya no se puede repartir más lo que no hay>, o sea, yo salgo a caminar todos los días gracias a Dios acá por este lugar que es hermoso y constantemente veo conexiones nuevas para un lado, para el otro, para aquí y para allá, si no hay, no hay”.





Los vecinos

Consultado sobre cuál es la postura de los vecinos el productor sostuvo que están muy enojados, “Están muy enojados, hay muchos vecinos que son cabañeros, hay algunos que son productores y están están muy enojados”, además agregó que es muy triste ver este panorama, “aparte es muy triste, este es un lugar que es un paraíso y este paraíso se está convirtiendo en una zona muy abandonada, es muy triste es muy triste ver Golondrinas como está, es muy triste verlo así”.