Loma del Medio se moviliza ante la posible venta de tierras del INTA con las familias en su interior.

Se trata de un sector de las 2400 hectáreas que el INTA tiene bajo su cuidado en la localidad de El Bolsón, en el sector denominado Loma del Medio que incluye a otros 11 barrios los vecinos tienen temor por la incertidumbre sobre la posibilidad de la venta de las tierras del INTA con las 700 familias en su interior, “estamos con mucho temor a que vendan la tierra con nosotros acá”, dijo Vanesa Lobos.









La incertidumbre que se ha generado con la puesta en venta de distintos sectores y Campos que tiene el Instituto Nacional de tecnología agropecuaria en todo el país ha generado que las 700 familias que viven en los 11 barrios de Loma del Medio estén pasando momentos de zozobra, esta mañana Noticias del Bolsón dialogó con los referentes barriales sobre esta situación, “Si, estamos muy preocupados realmente es una situación que realmente nos llena de temor, esta posibilidad de perder nuestras viviendas que con tanto sacrificio construimos”, confirmó Vanesa Lobos.

De igual manera Lobos agregó que también preocupa la falta de respuestas por las obras de los servicios públicos paralizadas , “estamos también al tanto de la espera del proyecto de los servicios, todos sabemos que acá tenemos once barrios con más de ochocientas familias y estamos necesitando vitalmente el agua que es fundamental para la vida. Además, también el tema de los caminos que sean accesibles y ni hablar en cuanto a lo que es salud y educación, escuelas acá no tenemos por ejemplo y hay muchas infancias, muchas adolescencias, que están necesitando ese recurso”, aseguró la vecina.













Sin Renabap

Sobre la documentación entregada por el Registro Nacional de Barrios Populares los vecinos explicaron: “Estamos todos pensando en lo mismo, tenemos mucho temor porque de alguna manera es como que tenemos una inestabilidad con respecto a lo que es el papel de vivienda que es un certificado del Renabap, que según este gobierno nacional está quedando sin efecto y la verdad es que estamos con mucho temor a que vendan la tierra con nosotros acá”, resaltó la vecina.





Apoyo del intendente

A su tiempo Fernando Sierra otro referente barrial destacó la preocupación y las declaraciones oportunas de el intendente contador Bruno Pogliano sobre que no permitirían que el estadio nacional el estado nacional avance sobre una venta de lotes con las familias en su interior, “no hay un referente del estado nacional con el que podamos dialogar, no hay, todo esto es una formulación nueva por parte parte del gobierno, igual tenemos al intendente que aseguró que no va a compartir esa idea y que por lo menos se guarda con nosotros .Así que eso es algo muy bueno, que nos apoya también”, reflexionó.









Con todo el vecino aclaró que este proceso de despegue de las tierras por parte del INTA es algo que ya se venía dialogando, “Igualmente el proceso de que el INTA se despegue de estas tierras es algo que ya viene desde hace rato y como está habitado no sé si entrará dentro de lo que están pidiendo ellos, porque hasta ahora lo que están buscando son instituciones y que no tengan gente, que funcionen como e INTA”, espéculo Sierra.









Otros servicios

Sobre el reclamo que tiene que ver con la faltante de servicios básicos Esteban Zapata sostuvo, “tenemos varias preocupaciones sobre todo el tema del agua, más ahora que se nos viene el calor, la posibilidad de incendios. Así que estamos bastante preocupados porque la empresa consignataria no ha vuelto a dar señales de vida y según nos dicen se estarían llevando los materiales que trajeron”.





Esta idea fue reforzada por Vanesa Lobos quien explicó que hay fuertes rumores en el barrio, “realmente nos preocupa esa situación también porque se corren muchos rumores, muchos comentarios en cuanto a que estos materiales han desaparecido mágicamente y que desde nación no se ha efectuado ningún otro pago al municipio, eso es lo que más o menos estamos sabiendo los vecinos”.





Movilizados

En relación a las acciones que van a tomar los 11 Barrios de Loma del Medio la vecina anticipó que este viernes a partir de las 17 horas va a haber una gran movilización en la plazoleta de El Duende, “el día de mañana con respecto a este temor de perder las tierras, de que sean vendidas, vamos a estar reuniéndonos en la plaza de El Duende todos los vecinos de los 11 barrios de Loma del medio e invitamos de paso a toda la sociedad que nos quiera acompañar para hacer el reclamo de que estas tierras no sean vendidas con nosotros adentro, el encuentro va a ser mañana viernes 6 a las 17 horas”, remarcó Lobos.