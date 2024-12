Piden a vialidad nacional remover vehículos abandonados a la vera de la ruta nacional 40

Es a través de una comunicación elevada por el concejo deliberante de El Bolsón que fue aprobada en la última sesión ordinaria de este año y según detalló el concejal Lucas Castillo se busca evitar mayores accidentes y que estos vehículos abandonados se conviertan en depósitos de residuos.





Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con el concejal Lucas Castillo quien llevó adelante el proyecto de comunicación aprobado por el concejo deliberante por el cual se le solicita a vialidad nacional remover de la vera de las banquinas varios vehículos que se encuentran allí abandonados, “se trata de autos abandonados e incendiados lo que nos preocupa tanto lo estético que sería lo de menos, y la seguridad vial de los que transitan por la ruta nacional 40”.





No solo estético

“No es una buena imagen y te repito también lo que más nos preocupa es la seguridad Vial y el cuidado del medio ambiente, porque esto también derrama líquidos tóxicos, se pueden seguir generando accidentes y además estos espacios pueden generar depósitos de basura. La verdad que nos preocupa y mucho lo venimos manifestando hace mucho tiempo así que la decisión, desde mi comisión, fue enviarle una comunicación a vialidad nacional para que arbitre los medios para retirarlos”, explicó el concejal de JSRN.





“Creo que es algo que a nosotros también nos va a servir como antecedente que lo estamos solicitando, sabemos que vialidad nacional está realizando un trabajo de bacheo sobre toda la ruta nacional 40 del tramo Bariloche El Bolsón en estos momentos están trabajando en la zona de El Foyel. Así que creemos que es conveniente enviarle una comunicación para que estén al tanto de que tenemos estos vehículos abandonados e incendiados en la ruta”, remarcó Castillo.













Desconocidos

Al momento de consultarle sobre sí por qué no retiran los vehículos los propietarios, Castillo detalló que no tienen conocimiento de quiénes son los propietarios de los vehículos abandonados, pero que es netamente jurisdicción de vialidad nacional hacer algo con ellos, “ no sabemos quiénes son los los propietarios, creemos que es la jurisdicciones de vialidad nacional por eso se lo solicitamos a ellos. Además, la ley nacional es clara y dice que no se puede ni detener, ni estacionar vehículos en la ruta, en este caso están abandonados” enfatizó.