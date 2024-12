Resolución del juzgado de El Bolsón en favor de un docente para realizarse estudios.

Se trata de la posibilidad de realizar análisis preocupacionales para el acceso a dar clases en la educación pública de Río Negro, y ante la negativa del hospital local de realizar los exámenes preocupacionales de manera gratuita sobre el docente este presentó un recurso de amparo el cual le resultó favorable y sienta un precedente para que otros interesados en realizar un examen preocupacional lo pueden hacer de manera gratuita en el hospital público local.





En contacto con noticias del Bolsón Sergio Abello docente explicó que desde hace un tiempo a esta parte viene intentando realizar los preocupacionales para ingresar a la dar clases en el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro sin embargo desde el hospital local siempre obtuvo una respuesta negativa por lo que tenía que ir a hacer estos análisis al sector privado y le generaba un gasto de dinero muy alto, que no lo tiene y que tampoco entendía que era justo pagarlos.





En esta situación Abello presentó un recurso de Amparo ante el juzgado multifueros de El Bolsón el cual se expresó de manera contundente en favor del docente.





VISTO: El expediente "ABELLO, SERGIO IVAN C/ MINISTERIO DE

EDUCACION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO Y MINISTERIO DE

SALUD DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ PROCESOS

CONSTITUCIONALES - AMPARO"EB-00159-C-2024 que se encuentra

para dictar sentencia;

ANTECEDENTES:

1) Que el 17 de octubre de 2024 se presenta Sergio Iván Abello, por su propio

derecho, interponiendo acción de amparo.

En apretado resumen, relata que luego de validar sus titulaciones en la

Supervisión de El Bolsón para tomar cargo docente le notifican que si toma un

cargo, en 72hs hábiles debe presentar todos sus exámenes Preocupaciones al

Ministerio de Educación y que en caso de no ser cumplido puede desafectarse

del cargo además de tener una pena para no presentarse por los próximos 3

meses.

Desde la Supervisión de El Bolsón, le informan que "Los estudios médicos los

se pueden realizar en privado o en público y corre a la cuenta del docente. ".

Debido a su situación económica, se dirige al Hospital de El Bolsón para poder

hacer los exámenes encontrándose con la negativa de poder hacerlos

gratuitamente.

El Director del Hospital por nota que adjunta le informó que "Los exámenes

preocupaciones generan un costo, principalmente en el servicio de Laboratorio

de insumos de reactivos de alto valor para el Hospital. Por lo tanto, los

exámenes pre ocupacionales no se realizan en esta institución, priorizando los

recursos para la salud y los tratamientos de la enfermedad."

Entonces buscó presupuestos para poder hacerlos en el sector de la salud privada

y el total de los exámenes ascienden a $ 250.000, suma que en este contexto

económico no puede afrontar y adjunta a fin de acreditar dicha situación sus

últimos recibos de sueldo de Chubut.

Desde el Ministerio de Educación le informaron que pronto llegarán a El Bolsón profesionales que harán solo el Psicotécnico y Fonoaudiológico.

Destaca asimismo que el examen preocupacional solicita 6 especialidades en

total y al momento ninguna es gratuita en nuestra ciudad y que pudo realizar el

Psicotécnico y el Laboratorio que solicitan los exámenes. Quedan pendientes el

fonoaudiológico, las placas radiológicas, el examen cardiológico y además la

consulta a un clínico que es el que tiene que finalmente ver los estudios y

aprobar el examen preocupacional.

Solicita que se puedan realizar los demás exámenes que faltan en el Hospital

Público local ya que, tiene hecho el Laboratorio y el psicotécnico. Enumera los

estudios pendientes.

Entiende justo desarticular este hecho arbitrario que lo afecta hoy en su persona

tanto en el contexto económico, familiar y psicológico, así como también sus

derechos fundamentales.

2) El 17 de octubre de 2024 se dicta el primer proveído solicitando informe al

Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud.

3) Estando ambos notificados, solo presenta informe el Ministerio de Educación

con fecha 23 de octubre de 2024.

El Dr. Héctor Kucich, Subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de

Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro luego de fundar

en las normas existentes la metodología que existe para los exámenes

preocupacionales, informa que desde el 1 de noviembre se podrán hacer en El

Bolsón los exámenes psicotécnico y foniátrico mediante profesionales que

trabajan para ese Ministerio, en forma gratuita.

Además, aclara que no es necesario que algún médico clínico apruebe los

exámenes, ya que eso sucede la Junta Médica del propio Ministerio de

Educación que emite su dictamen final.

4) El 28 de octubre de 2024 asume el patrocinio letrado del amparista el

Defensor Oficial Dr. Alejandro Morera.

5) Consentido el informe del Ministerio de Educación por no haber formulado

objeciones la parte interesada, pasan los autos a Despacho a fin de dictar

sentencia.

ANALISIS Y SOLUCION AL CASO:

I) El Estado es garante del sistema de salud; responsabilidad que nace del

compromiso internacional que asumió de asegurar a todos los habitantes el

derecho a la salud dentro del nivel que permitan los recursos públicos y de crear

las condiciones necesarias para que puedan acceder en caso de enfermedad a un

efectivo servicio médico, social y/o asistencial (C.N., art. 75 inc. 22

D.A.D.D.H., art. XI; D.U.D.H., art. 25.1; C.A.D.H., art.29.c. P.I.D.E.S.C., art.

12.1 y 12.2.d.).

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el art. 59 de la Constitución

Provincial, reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional

(art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), entre ellos, el art. 12 inc. "c" del

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1 arts.

4 y 5 de la Convención sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa

Rica e inc. 1 del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

extensivo no sólo a la salud individual sino también a la salud colectiva (cf. Se.

STJRNCO Nº 169/03 del 23 12 03, "LLAMAS, M. J. s/ Amparo", Expte. Nº

18857/03 STJ ). SE. <13/06> "C., L. M. s/ Amparo s/ Apelación" (23 02 06).

Por su parte, la ley provincial 2570 en su art. 1 establece que "El Ministerio de

Salud, a través del Consejo Provincial de Salud Pública, cumple la función

indelegable de garantizar el derecho a la salud consagrado en el artículo 59 de la

Constitución Provincial"; y que debe organizar un sistema legal que garantice la

universalidad de la cobertura a toda la población de la Provincia.

La Constitución Provincial dice que el sistema de salud se basa en la

universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación. Incluye el control de los riesgos biológicos y

socioambientales de todas las personas. Y que organiza y fiscaliza a los prestado

res de la salud, asegurando el acceso, en todo el territorio provincial, al uso

igualitario, solidario y oportuno de los más adecuados métodos y recursos de

prevención, diagnóstico y terapéutica.

Por otro lado, y en caso de que se pudiera presentar la situación de que un

paciente tuviera obra social o medicina prepaga, se ha dictado recientemente la

ley 5754 que establece “Régimen de Recupero de Fondos por Servicios

Asistenciales del Sistema de Salud Pública” cuyo objetivo es optimizar los

recursos del sistema público y mejorar el financiamiento de los hospitales.

Antes de esta ley, estaba vigente el decreto nacional 939/2000 al cual había

adherido nuestra provincia y permitía mediante otro trámite, gestionar a las

prestadoras de salud el cobro de los servicios que el hospital público prestara a

sus afiliados.

II) El Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia, ha sostenido: "En punto a

la procedencia de la acción de amparo, sabido es que éste es un proceso

utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carecer de otras

vías idóneas o aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, por esa

razón su apertura exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la

presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el

daño concreto y grave ocasionado, sólo puede eventualmente ser reparado

acudiendo a esa vía urgente y expeditiva (cf. CSJN, H. 90 XXXIV, Hospital

Británico de Buenos Aires c/Estado Nacional-Ministerio de Salud y Acción

Social-, 13-03-01, T. 324, P. LL 18-05-01, Nro. 102.015)\\" (STJRNCO.: Se del

29-03-2006, "Sacchetto Patricia s/Acción de Amparo s/Apelación", Expte.

20507/05, entre otros.)

En otras palabras, la apertura de la vía del amparo requiere la concurrencia de

especiales circunstancias, a saber: la existencia de arbitrariedad o ilegalidad

manifiesta, así como la demostración de un daño concreto y grave a derechos o

garantías de raigambre supralegal, que sólo pueda ser reparado acudiendo a esta

vía urgente y de excepción.

Tengo presente que el Superior Tribunal ha afirmado que es esencial que los

jueces seamos cuidadosos de la doctrina legal respecto de la notoriedad y

constatabilidad de los actos que ameritan la acción, o sea que resulten palmarios,

tangibles, y manifiestos para acreditar gravedad, urgencia e irreparabilidad y

particularmente la inexistencia de otra vía (-CF. STJRNCO: Se. Nro. 150 del

28-11-01 \"Abecasis, Ricardo y Alegre María s/ Amparo s/ Apelación\" Expte.

16272/01 STJ cit. en autos: \"Ruiz, Maria I. s/ Amparo s/Inc. Apelación\" Exp

26652/13, fecha 25/09/2013).

III) Siendo ello así, la negativa del Director del Hospital de El Bolsón fundada

en razones económicas, resulta ser discriminatoria y arbitraria.

Además, por el sistema de salud organizado en la ley 2570, los Administradores

de los Hospitales Públicos zonales deben tener en cuenta la dinámica que sucede

en su territorio, y si otra institución pública está solicitando estudios médicos

para poder concursar un cargo, deberían articular la manera de facilitar el acceso

de éstos a los postulantes, a fin de evitar costos que ponen en pie de desigualdad

a estas personas frente a otras que pueden concurrir al hospital público de su

ciudad a hacerse las prácticas pertinentes o frente a la demanda espontánea que

requiere los servicios de salud pública.

Las prestaciones de salud del sistema público son una cuestión esencial

(Preámbulo de la Constitución Provincial, así como sus artículos 55, 59, 84 y

cc.) que cuenta con garantías constitucionales.

La negativa por parte del Hospital de El Bolsón a brindar las prestaciones

necesarias para hacerse los exámenes que necesita el amparista resulta de una

arbitrariedad manifiesta e ilegitima, ya que está comprometido un derecho

primordial de rango constitucional y convencional, que es el derecho humano a

gozar sin distinción alguna, del más alto nivel de salud que permita a cada

persona vivir dignamente, y la posibilidad de acceder a un cargo concursado que

impone como requisito los estudios médicos pertinentes, es parte de esa

dignidad humana.

Lo que interesa para aplicar el amparo es que la lesión provenga de la

arbitrariedad, pues siempre la ilegalidad denunciada debe tener ese carácter. No

se conoce una arbitrariedad que no sea ilegal. Lo esencial, lo que se destaca

como especifico para la viabilidad de la acción, es el carácter de manifiesto de la

arbitrariedad, pues pueden presentarse gravísimas arbitrariedades que no

exhiban el carácter de manifiestas. Ante el carácter de arbitrariedad manifiesta

se instituye la vigencia y realización procesal de la acción de amparo. (La

arbitrariedad manifiesta en el amparo y la decisión administrativa previa y las

vías paralelas, Fiorini, Bartolomé A. Cita: TR LALEY AR/DOC/3160/2008).

La negativa de la prestación peticionada aparece como gravemente injustificada

y manifiestamente ilegal o arbitraria, carente de todo fundamento legal, la que

por la naturaleza de los derechos fundamentales implicados exige atención

oportuna. “No se trata de la ilegalidad o la arbitrariedad que es grave por sus

posibles proyecciones sino por el carácter de vicio bien manifestado que exhibe;

es decir alga que por su patencia se presenta como un hecho fácil de captar por

el magistrado cualquiera que fuere su competencia. Este juicio de la existencia

de la arbitrariedad manifiesta más que de su gravedad, justifica que se quemen y

se abrevien etapas procesales y que el magistrado despache justicia urgente e

inmediata”.(Op.Cit.).

IV) Ahora bien. Recordemos que los estudios pendientes del Sr. Abello son el

fonoaudiológico, el informe radiológico y el cardiológico.

Respecto del informe del médico clínico ha quedado aclarado por el

representante del Ministerio de Educación que no es necesario y que a partir de

noviembre ya se puede hacer el de foniatría mediante los profesionales propios.

Por ende, los estudios pendientes serán los que deberán realizarse en el Hospital

de Área El Bolsón.

Siendo ello así, se hace lugar a la acción de amparo deducida por Sergio I.

Abello y se emplaza a al Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro a que

en el plazo de cinco días hábiles arbitre los medios necesarios para que el

amparista pueda realizar ELECTROCARDIOGRAMA, con informe escrito y

ESTUDIOS RADIOLOGICOS tórax, frente, cervical (frente y perfil),

lumbosacra (frente y perfil) con informe escrito bajo apercibimiento de aplicar

sanciones conminatorias a los encargados y responsables de las áreas

comprometidas.

V) No se imponen costas ni se regulan honorarios en razón de que el amparista

concurre con patrocinio letrado y la parte demandada es una entidad estatal

siendo la ulterior ejecución de aquellos por parte de la Fiscalía de Estado -cf. art.

40 de la Ley K 4199- incompatible con la defensa de la Provincia que también

ejercería dicho organismo.

En mérito a las consideraciones expuestas,

RESUELVO:

I.- Hacer lugar a la acción de amparo deducida por Sergio I. Abello y se emplaza

a al Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro a través del HOSPITAL

DE AREA DE EL BOLSON a que en el plazo de cinco días hábiles arbitre los

medios necesarios para que el amparista pueda realizar

ELECTROCARDIOGRAMA, con informe escrito y ESTUDIOS

RADIOLOGICOS tórax, frente, cervical (frente y perfil), lumbosacra (frente y

perfil) con informe escrito bajo apercibimiento de aplicar sanciones

conminatorias a los encargados y responsables de las áreas comprometidas .

II.- Téngase presente lo informado por el Ministerio de Educación respecto la

existencia de la prestadora el examen foniátrico con noticia de parte interesada a

fin de que concurra a realizarse el estudio.

III.- Se omite la regulación de honorarios al Defensor Oficial toda vez que la

ulterior ejecución de aquellos por parte de la Fiscalía de Estado -cf. art. 40 de la

Ley K 4199- es incompatible con la defensa de la Provincia que también

ejercería dicho organismo.

IV. -Hacer saber que la presente se protocoliza y se notifica en los términos de la

Acordada 36, Anexo I, Punto 9.

Paola Bernardini Jueza

FIRMADO DIGITALMENTE