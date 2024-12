Robo a comerciante local

El hecho ocurrió el pasado domingo cuando el propietario de una despensa ubicada en el centro de El Bolsón se percató de que autores ignorados habían ingresado al comercio, entre los elementos sustraídos figuran varias herramientas electrónicas pero lo que más lamenta el comerciante es que le robaron su computadora personal donde tenía el trabajo de 20 años insistió. Además en diálogo con noticiasdelbolson sostuvo que ese trabajo afecta directamente a las familias de bajos recursos de la localidad en virtud de que la víctima Esteban González Segura, es un referente del trabajo social en la localidad de El Bolsón.









Esta mañana dialogamos con Esteban González Segura, conocido trabajador del estado nacional del área social de la localidad pero que también es propietario de la despensa, “Lo de Belu”, ubicado en Sarmiento esquina Hernández quién fue víctima de un robo, “ayer nos desayunamos con que habían ingresado a nuestro local y la verdad que se llevaron objetos de valor, no tan solo de valor económico, que la verdad que ha sido alto también sino de valor simbólico institucional”, explicó Gonzales Segura.





Lo que más me entristece

Con todo en la víctima explicó que él desarrolla una tarea social para el estado nacional y se ve muy perjudicado con este robo, “yo trabajo en una institución ya hace 22 años y realmente es un laburo técnico social comunitario que tenía en esa computadora, es el seguimiento permanente de situaciones complejas, de situaciones vulnerables que afectan a niños, niñas, adolescentes en realidad es lo que quizás hoy más me entristece, por lo que se va a postergar todo en términos de ejecución institucional”, lamento.





Sobre el recupero de esta información la víctima explicó qué parte estaba guardada pero mucho estaba en esa computadora y sería fundamental recuperarla, “la verdad que es difícil porque mucha de esa información está guardada, y otra no porque realmente las condiciones laborales hoy no son las mejores. Entonces no se puede invertir en equipos nuevos y realmente creo que es un impacto comunitario realmente para nuestra sociedad de El Bolsón lamentable, es lamentable porque hay que retomar de cero y eso es tiempo y muchas veces las situaciones socioeconómicas no pueden esperar ese tiempo”, aseguró.









“Nos robaron herramientas de trabajo”

Pero no solo la computadora se llevaron los delincuentes sino que también se alzaron con varias herramientas laborales lo cual dejó sin la posibilidad de realizar otro empleo que tiene González segura, “sí realmente nos robaron herramientas que para nosotros son muy valiosas porque se llevaron una soldadora, amoladora, herramientas varias que hacen que puedas tener también un changüí que puedas desarrollar otra actividad dentro del negocio y seguir trabajando. Realmente es todo trabajo, se han llevado herramientas de trabajo es lo que más nos duele”, lamentó.