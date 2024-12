UPCN endurece su postura y realiza medidas de fuerza

Es por la falta de oferta en paritaria del gobierno provincial que la Unión Personal Civil de la Nación realizará una jornada de retención de servicios en la cual los trabajadores adheridos a este gremio llegarán a sus puntos laborales pero no realizarán ninguna tarea. La medida involucra entre otros organismos a Salud y Educación Pública entre otros.









Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con la delegada Regional de la UPCN Rosa Meza quien explicó Por qué llegan a esta medida de retención de servicios, “comenzamos con una lucha que va a ir en escalada en la medida que el gobierno no arbitre los mecanismos que solamente el gobierno tiene en sus manos para mejorar las condiciones salariales y las demás condiciones que viene reclamando nuestro gremio desde hace ya bastante tiempo”.





Sobre medida de fuerza Meza agregó que el día miércoles es decir mañana miércoles 4, se va a realizar una jornada de retención de servicio que no es paro, “los empleados afiliados a UPCN van a ir a sus lugares de trabajo pero no van a prestar su servicio, esto es como les decía anteriormente, es por la parte salarial que nos han convocado a dos paritarias y en ninguna de las dos han dado aumentos salariales”.





Más adelante la gremialista explicó que el estado provincial tiene una deuda con sus trabajadores, “convengamos que hace bastante tiempo no nos dan aumentos salariales como corresponde, siempre nos dan el bono o el adelanto, las cifras en negro y la verdad que el gremio no quiere esas cuestiones porque a los trabajadores si bien es pan para hoy es hambre para mañana, porque esas cifras no se ven reflejadas en ningún en ningún estamento”, resalto.









Entre los pedidos está el aumento de los trabajadores de PSA en educación, aumentó en las guardias, que las guardias se paguen en tiempo y forma, que los malos tratos se terminen tenemos muchas denuncias de malos tratos a nivel provincial”, dijo la gremialista.









Quiénes harán la retención de servicio

Al consultarle a la delegada de la UPCN Cuáles serán los organismos afectados detalló, “Nosotros estamos convocando a todos los empleados estatales, todos los que pertenezcan al estado rionegrino que hagan retención de servicio, como una manera de manifestar nuestro desacuerdo y nuestro rechazo a las no propuestas salariales y no mejoramiento de las condiciones laborales que nos está sometiendo el gobierno provincial. Hablamos todo de todos los empleados provinciales absolutamente”.





Retención de servicios

Finalmente al preguntarle a la delegada rosa Meza En qué consiste la retención de servicios explicó que se trata de una medida de fuerza en la que el trabajador va a ingresar a su horario de ingreso al trabajo pero no va a realizar ninguna tarea. Le estaba comentando recién al compañero que antes se denominaba brazos caídos, yo me acordaba de mi papá que bueno él hacía estas cuestiones de los brazos caídos y ahora se le dice retención de servicios”.





Nos tildaron de livianos

Sobre el final Rosa Meza hizo mención a que el gremio apostó durante mucho tiempo al diálogo pero al tener una respuesta negativa desde el estado provincial ahora se ponen nuevamente en marcha, “a la población le decimos: a este gremio muchas veces nos tildaron de livianos por no hacer medidas de fuerza, nosotros considerábamos como gremio desde nuestro secretario general que mientras existía el diálogo uno no podía hacer medidas de fuerza porque sería faltar a la palabra, pero como consideramos también que el diálogo se ve terminado por el gobierno que nos llama a una mesa de la función pública y no hace un ofrecimiento salarial,. tampoco toma lo que nuestro secretario general propone que es que nos paguen lo que nos adeudan, porque es una deuda que tiene el estado con nosotros sobre la zona y sobre la antigüedad ya que no nos van a dar aumento por lo menos que nos paguen lo que nos corresponde, que es lo que nos están debiendo”, detalló Meza.