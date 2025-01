El Bolsón: Se puso en marcha la construcción de la Ciudad Judicial

Finalmente luego de marchas, contramarchas y licitaciones desiertas, sobre finales del 2024 la empresa Mass SRL, oriunda de la localidad de Esquel, se hizo con la obra de la construcción de la Ciudad Judicial de El Bolsón. La misma tiene un plazo de ejecución de 540 días y prevé la inversión de casi mil millones de pesos. Noticiasdelbolson dialogó con Luis Albornoz integrante del grupo justicia comarca que desde hace años destacan la necesidad de tener un juzgado penal en la localidad. De igual manera dialogamos con la legisladora mandato cumplido Adriana Del Agua actual jefa de gabinete de El Bolsón quien festejó celebró que la empresa ya esté trabajando en el lugar.









Finalmente desde ayer la empresa más srl comenzó la construcción de la nueva Ciudad Judicial con asiento en El Bolsón primeramente se realizará un reciclado de los materiales en buenas que estén en buenas condiciones y luego se demolerán las viejas construcciones donde otrora funcionaba la casa de justicia y la fiscalía local.





En tal sentido Luis Albornoz titular del grupo justicia comarca se refirió a este evento que es una ventana que inyecta aire fresco a la justicia en la región sostuvo, “por supuesto sentimos la alegría, lo miramos con cierta expectativa, digamos porque ya sabíamos que la empresa anterior se había retirado porque no se habían complementado los pagos como corresponde, pero bueno esperemos que esta nueva iniciativa, que parece que empieza con bastante impulso nos traiga a los habitantes de la comarca un servicio de Justicia acorde a lo que nos merecemos”.





El patio trasero de Bariloche

Seguidamente Albornoz agregó: “yo siento que seguimos siendo el patio trasero de Bariloche en el tema de la justicia, porque nosotros no tenemos jueces de garantía aquí, otra vez el llamado a concurso para un nuevo fiscal quedó desierto, y estas son deudas que tiene la Justicia rionegrina con la ciudadanía de la comarca andina que no se llevan adelante, que no se ejecutan. Entonces cuando vemos esto decimos ah bueno por lo menos se abre una ventana, entra un poco de aire fresco para esta justicia que nosotros hace tanto tiempo que venimos reclamando”.





Cascarón vacío

Al consultarle sobre el personal necesario que deberá incorporar este Polo judicial para no convertirse en un edificio sin trabajadores el referente al grupo de Justicia comarca destacó, “yo creo que esto la justicia ya lo tiene que tener previsto, o sea de nada sirve tener un cascarón vacío, porque nosotros la gente que necesitamos del servicio de Justicia sabemos lo que significa tener que andar vendiendo empanadas, o tener que andar mangueando un vale de nafta a la municipalidad para poder asistir o acompañar a una familia que tiene que ir a Bariloche a una audiencia”, remarcó.













Reivindicación de derechos en cuanto a lo judicial





También dialogamos con la jefa de gabinete de El Bolsón Adriana Laura del agua quien se mostró exultante por este avance para la localidad de El Bolsón y otros parajes que dependen judicialmente de esta ciudad, “estamos muy contentos como pueblo de El Bolsón, como municipio porque finalmente después de algunas trabas burocráticas y administrativas que tuvimos con el tema de la obra para el complejo judicial de El Bolsón que era un anhelado proyecto del intendente Pogliano donde los concejales donaron la tierra y toda este sector para poder hacer la Ciudad Judicial”.





Además agregó que finalmente ya está firmado el contrato con la empresa y ya podemos ver que están los obreros están trabajando, “se está cerrando el predio porque también tenías teníamos dificultades con la inseguridad de gente que estaba invadiendo este espacio y la verdad que a mí en lo particular me pone muy contenta porque uno de los proyectos para mí importantes como legisladora en ese tiempo, fue acompañar al intendente Pogliano en que se declarara también de interés este proyecto, porque para nosotros es muy importante, acá tenemos el grupo de Justicia comarca, muchos grupos también que anhelaban tener una Ciudad Judicial porque sabemos que dependemos mucho de Bariloche para cualquier acto que administrativo que uno tenga que hacer”.





Finalmente remarcó que para el poder ejecutivo municipal es uno de los proyectos que anhelaban y es muy importante para el crecimiento de nuestra ciudad en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos de El Bolsón y puedan tener acceso a la justicia, aseguró Adriana Del Agua.