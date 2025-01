Incendio en Epuyén: volver a empezar

Luego de tres días de intensos trabajos por los incendios que sacuden a la comunidad de Epuyén de a poco las familias van comenzando a recuperar su espacio y a reconstruirlo perdido. Noticiasdelbolson dialogó con Ayelén Abraham quien perdió parte de su vivienda pero pudo rescatar a sus animales y en primera persona contó cómo vivió estos tres días.





“¿Cómo pasamos?, no sé, la verdad que no sé cómo lo pasamos, el miércoles no nos dimos cuenta llegué de El Bolsón tipo 2 de la tarde y a las 4:30 teníamos el fuego atrás de casa y nada trabajar y trabajar y pasó el fuego, pasó quemó todo lo que tenía a mano, el fuego llegó atrás de mi casa, a mí me quemó todo el techo de la cocina, parte del comedor, todo el lavadero. Pero bueno la casa salvo así que ahora de a poco vamos a tener que empezar a reconstruir todo, se quemaron todos los alambres, no tenemos alambre, no tenemos postes se quemó todo”, explicó Ayelén Abraham.





Con todo la vecina explicó cómo hicieron para salvar a sus animales, “ nosotros ya habíamos encerrado previamente todos los animales porque sabíamos lo que se venía, no es el primer incendio que tenemos” nos cuenta Ayelén quien agregó que largaron los animales solamente cuando vieron que el fuego ya estaba muy cerca de los galpones que son todos de chapa, “los soltamos para que los animales no se asfixien y no sufran tanto el calor, los largamos a un lugar que ya teníamos previamente abierto que sabíamos que de ahí iban a quedar, y sabíamos que ahí se podían refugiar y que el fuego ahí no iba a llegar así que largamos todo ahí”.





Tristeza

Al momento de consultarle a la productora y vecina de Epuyén cómo se siente no dudó en contestar, “Es una tristeza, primero porque nosotros nos levantábamos mirábamos esto era todo verde, ahora esto negro. Pero bueno sabemos que con los años se va a recuperar, no sé si algún día lo voy a volver a ver verde, esperemos que sí, pero bueno sí triste, muy triste”.





Volver a empezar

Más adelante, Ayelén con la fuerza de la gente de la Cordillera y la resiliencia a flor de piel aseguró que paso a paso van a volver a empezar, “¿Con qué fuerza? y bueno empezar de a poquito, otra vez arreglando el alambre ir por cuadrito, así como estamos haciendo ahora, que mi marido ahora está trabajando en un cuadrito, atando alambre y trayendo postes y de a poco no va a quedar otra. Poquito a poquito, un poquito un poquito todos los días y no sé cuánto tiempo nos va a llevar pero vamos a seguir”.













Agradecidos

Finalmente la integrante de una de las familias más antiguas y queridas de la localidad de Epuyén tuvo solamente palabras de agradecimiento hacia los bomberos el personal de la brigada y todos aquellos que aún sin conocerlos llegaron a darles una mano, “Sí los bomberos de acá los chicos de Epuyén es para sacarse el sombrero, después teníamos la brigada de Trevelin trabajando a la par nuestra, los chicos que se sumaron mi hermana, su marido, tu hijo, Fabián amigos que vinieron de él que ni los conocíamos, no sabemos ni quiénes eran, pero todos nos ayudaron, todos, todos los que pasaban por acá, gente de acá se sumó, que nos dimos cuenta después que andaban porque no sabíamos quién eran, amigos de la familia, a todos agradecerles, a todos es lo único que puedo decir”.